Ritrovata dopo 8 giorni Alessia, la 15enne scomparsa da Brembate di Sopra: “Sta bene”





Dopo otto giorni di angoscia, la vicenda della scomparsa di Alessia, la quindicenne di Brembate di Sopra (provincia di Bergamo), si è conclusa con un lieto fine. La ragazza, che si era allontanata da casa il 10 agosto senza portare con sé né il cellulare né documenti, è stata ritrovata il 18 agosto e ha fatto ritorno alla sua famiglia. La notizia del ritrovamento è stata comunicata dall’associazione Penelope Lombardia, che si era attivata per diffondere l’appello dei familiari attraverso i social network.





La scomparsa di Alessia aveva generato grande preoccupazione, soprattutto perché la giovane non aveva con sé strumenti utili per comunicare o identificarsi. Secondo quanto riferito dai genitori, al momento dell’allontanamento aveva portato solo una borsa di stoffa e una cassa bluetooth ovale di colore blu. La famiglia, disperata, si era rivolta all’associazione Penelope per ottenere supporto nella ricerca e aveva diffuso un appello online chiedendo aiuto a chiunque avesse informazioni sulla ragazza.

L’associazione Penelope Lombardia ha giocato un ruolo centrale nella mobilitazione. Dopo una settimana dalla scomparsa, aveva pubblicato un post sui suoi canali social fornendo una descrizione dettagliata di Alessia e degli abiti che indossava l’ultima volta che era stata vista. L’invito era rivolto a tutti, sollecitando chiunque avesse avvistato la giovane a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Il post si concludeva con un messaggio di speranza e solidarietà: “Ogni condivisione può fare la differenza, ogni occhiata in più può riportare qualcuno a casa”.

Il lieto fine è arrivato nella tarda mattinata del 18 agosto, quando l’associazione ha annunciato il ritrovamento della ragazza tramite un post su Facebook. Nel messaggio si legge: “Grazie a chi ha condiviso la sua scheda. A chi ha segnalato, a chi ha guardato con attenzione, a chi ha sperato”. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma ciò che conta è che Alessia sia tornata sana e salva a casa.

La vicenda ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e forze dell’ordine nei casi di persone scomparse. L’associazione Penelope Lombardia ha ribadito il suo approccio inclusivo e rispettoso: “A noi interessa cercare, non giudicare. I ‘perché’, le ipotesi, i commenti sul ‘cosa avrei fatto io’ lasciamoli da parte”. Questo atteggiamento ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla ricerca, evitando speculazioni e concentrandosi sull’obiettivo principale: il ritorno della ragazza.

La famiglia di Alessia, pur sollevata dal ritrovamento, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni pubbliche al momento. Il caso ha comunque suscitato grande interesse e partecipazione da parte della comunità locale e dei social network, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

La vicenda di Alessia rappresenta un esempio positivo di come la sinergia tra associazioni come Penelope Lombardia, cittadini e istituzioni possa portare a risultati concreti. La capacità di mobilitare risorse e diffondere informazioni in tempi brevi si è rivelata cruciale per il lieto fine della storia.

Nonostante il ritorno della ragazza, rimangono ancora alcuni interrogativi sulle motivazioni che l’hanno spinta ad allontanarsi da casa e sulle circostanze del suo ritrovamento. Tuttavia, ciò che conta per la famiglia e per chi ha seguito il caso è che Alessia sia al sicuro. L’importante lavoro svolto dall’associazione Penelope Lombardia sottolinea l’importanza di un approccio empatico e collaborativo in situazioni delicate come questa.



