Tragedia familiare sulla SS16: morta Sara Turzo, incinta al sesto mese

Una donna di 33 anni perde la vita in uno schianto mortale sulla statale 16 dopo essere tornata da un matrimonio. Sei i feriti, tra cui un bambino di nove anni.





La notte tra sabato e domenica, poco dopo le 3, un grave incidente stradale ha distrutto una giovane vita e devastato una famiglia sulla Statale 16, nei pressi dello svincolo per Mola di Bari, direzione sud .

La vittima è Sara Turzo, 33 anni, originaria di Lanciano e residente a Ortona, incinta al sesto mese. Ella si trovava al volante della Fiat Punto ed era in viaggio con due colleghi: un uomo di 30 anni e una donna di 29 .

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è stata centrata violentemente da un minivan mentre si immetteva sulla Statale. L’impatto ha fatto ribaltare la Punto. Sul furgone, noleggiato con conducente, viaggiavano quattro persone: una coppia di cittadini ucraini di circa quarant’anni e il loro figlio di nove anni .

Subito dopo l’incidente, Sara Turzo è deceduta sul colpo. Il suo compagno, un uomo di 30 anni di Torino e collega di lavoro, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Di Venere di Bari, dove è poi spirato dopo poche ore di ricovero . La donna di 29 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari .

Dai passeggeri del pulmino sono rimasti feriti in modo serio il bambino, la donna e l’uomo, tutti trasportati al Policlinico con codice rosso; il piccolo è stato poi trasferito al pediatrico Giovanni XXIII di Bari . Il conducente italiano del van, in stato di choc, è ricoverato altrove .

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mola di Bari, i vigili del fuoco di Monopoli e tre ambulanze del 118, impegnati nel recupero delle vittime e nella messa in sicurezza dell’area. La viabilità è stata temporaneamente deviata per consentire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro .

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità e chiarire le cause che hanno portato al tragico impatto. Per ora, emergono elementi che indicano un possibile errore durante l’immissione sulla statale da parte della Punto, ma il quadro resta in corso di verifica .

La comunità locale, così come gli amici e i colleghi di lavoro, sono profondamente scossi: la coppia era rientrata in Puglia per partecipare ad un matrimonio, e quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in una tragedia irreparabile.