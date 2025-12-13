Valentina Piscopo in ospedale alla vigilia della finale del GF, l’ex di Domenico colta da un malore





Problemi improvvisi per Valentina Piscopo, ex di Domenico D’Alterio noto al GF. La ragazza ha avuto un incidente di salute quindi l’hanno portata in pronto soccorso per accertamenti. Come riporta Fanpage.it, una volta fatti esami e cure necessarie, le hanno permesso di lasciare l’ospedale. Ora sta meglio ed è a casa sua, dove continua il recupero senza fretta.





Lo stress per essere finito nel GF senza volerlo

Negli ultimi novanta giorni, per Valentina è stata dura. Suo ex, papà della bimba, ha messo piede al reality ed ecco che tutto è precipitato – specie quando lui ha cominciato a stare troppo vicino a Benedetta, l’altra concorrente. Così lei ha deciso di entrare nella villa, giusto per mettere un freno alla situazione. Non è servito granché: quei due hanno fatto una pausa minuscola… ma subito dopo sono tornati inseparabili. Anzi, da qualche settimana passano le notti nello stesso letto.

La rabbia nei confronti di Domenico nell’intervista di Valentina Piscopo

Pochi istanti fa, Valentina ha parlato con Fanpage.it: fuori di sé, ha detto quanto si sia sentita ignorata dal partner. Lei, che è mamma di Paola, figlia avuta con Domenico, sperava in un chiarimento netto verso Benedetta… ma nulla è cambiato. Così ha scelto di mettere in pausa la coppia, almeno fino alla fine del reality. Quando tutto sarà finito, D’Alterio tornerà tra noi e potrà mostrare – sul serio stavolta – se vuole davvero far funzionare le cose per la loro famiglia.



