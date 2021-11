Programmi Tv stasera sabato 6 Novembre 2021: Film live Tv prima serata programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 20:35 Ballando con le stelle Ottima partenza per lo show di Milly Carlucci (67), che ottiene uno share che sfiora il 24%. Al suo fianco, come di consueto, Paolo Belli (59). Tra i concorrenti che si stanno distinguendo c’è sicuramente Morgan (con la maestra Alessandra Tripoli), Arisa (con Vito Coppola) e l’83enne Memo Remigi.

Stasera su Rai 2 alle 21.05 S.W.A.T. «Distanze» Hondo (Shemar Moore, 51) non sa che decisione prendere quando gli viene chiesto di essere il volto di una campagna della polizia di Los Angeles, utile a raggiungere la comunità nera. Intanto, la squadra si occupa di un dinamitardo che agisce da solo. Il caso innesca dei flashback nella mente di Tan.

Stasera su Rai Tre alle 21.45 Indovina chi viene a cena La puntata si intitola “Eternamente sani”: Sabrina Giannini (56) indaga sul segreto dell’elisir di lunga vita in cinque zone del mondo: una di queste è la Sardegna, regione con il più alto numero di centenari al mondo. La giornalista li ha incontrati per provare a carpire il loro segreto.

Stasera su Rete 4 alle 21.00 007 – L’uomo dalla pistola d’oro Una banda criminale vuole impadronirsi di un congegno per lo sfruttamento dell’energia solare e assolda il killer Scaramanga (Christopher Lee). Cresciuto in un circo, l’uomo colpisce le sue vittime con proiettili d’oro. James Bond (Roger Moore, 1927-2017) tenta di fermarlo, inseguendolo da Beirut fino in Thailandia.

Stasera su Canale 5 alle 21.05 Tu si que vales Il programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni continua a far registrare ottimi ascolti con uno share del 24%. Tra i talenti ammessi direttamente alla finale c’è Cristian Sabba, l’undicenne di Pioltello (MI) che salta la corda e che ha stupito Sabrina Fenili (57).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 I Simpson «La regina del diario» Flanders allestisce un mercatino dell’usato dove Bart trova il diario della maestra CaprapalL Leggendolo, cade in un equivoco, pensando che le belle cose che scrive si riferiscano a lui. Si sente quindi stimolato a diventare bravo, e in effetti funziona… A seguire, altri 4 episodi.

Stasera su La 7 alle 21.15 VERSAILLES con George Blagden, Noémie Schmidt Henriette continua a peggiorare e Claudine non capisce se si tratta di una rara malattia o di un avvelenamento. Philippe accusa il fratello re Luigi XIV di essere responsabile delle condizioni di Henriette.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 4 RISTORANTI Alessandro Borghese è in Emilia per incoronare il miglior ristorante-bottega di Parma e provincia. In lizza ci sono la Xalumeria Tre Portici, /’Osteria Golosia, il Ristorante Alfio ne e la Trattoria Scarica. Lo special sono gli anolini.

Stasera in Tv su Nove alle 21.25 MATTEO MESSINA DENARO ILSUPERLATITANTE Rivediamo lo speciale dedicato all’inafferrabile boss di Cosa nostra, considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Le sue tracce si sono perse quasi trentanni fa, precisamente nel 1993.

Stasera in Tv su Mediaset 20 alle 21.00 IL SESTO GIORNO (Usa 00) con Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport Un miliardario infrange la legge e conduce esperimenti di clonazione umana nei suoi laboratori. Ma commette l’errore di replicare Adam, muscoloso pilota di aerei militari…

Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20 DEVIL’S KNOT-FINO A PROVA CONTRARIA (Usa 2013) con Colin Firth Tre adolescenti vengono accusati di aver rapito e barbaramente ucciso tre bambini. L’investigatore Ron Lax e Pamela Hobbs, madre di una delle vittime, cercano di far luce sul caso.

Stasera su Iris alle 21.00 LA FRODE (Usa 2012) di Nicholas Jarecki con Richard Cere, Susan Sarandon Robert Miller ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi, ma…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 QUASI NEMICI-L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE (Fr./Bel. 2017) con Camèlia Jordana, Daniel Auteuil Ne’/la si iscrive alla università di Panthéon-Assas a Parigi per diventare avvocato. Ma si scontra con il professor Mazard, celebre perle sue provocazioni.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 ONLY YOU – AMORE A PRIMA VISTA (Usa ’94) con Marisa Tornei, Robert DowneyJr. Faith, una giovane americana, conosce da sempre il nome del suo uomo ideale, ma non l’ha mai incontrato. Ora, poco prima delle nozze, una traccia la conduce in Italia…

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Il programma di Alfonso Signorini ha superato la boa della metà gara ma riserva ancora colpi di scena. Tra questi l’ingresso di nuovi vip: Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, e Antonella Fiordelisi, già vista a Temptation Island.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LUCKY LUKE – PESCE D’APRILE (It. ’91) con S. Kalstrup A Doisy Town giungono dei nobili russi. Il Principe Ivan si innamora di Lotta Legs, mentre la Principessa Katrina, sua futura moglie, s’invaghisce di Luke. I due uomini si sfideranno a duello, ma…

Stasera alle 21. 15 su Rai 5 L’ACROBATA Laura Forti mette in scena la vita tragica e avventurosa di suo cugino José, l’attore Alessandro Bruni Ocana. Chiamato Pepo in famiglia ed Ernesto (come Che Guevara) dai compagni di lotta, venne ucciso in Cile per aver attentato alla vita di Pinochet.

Stasera su Rai premium alle 21.20 CRAZY FOR FOOTBALL MATTI PER IL CALCIO (It. 20) con Sergio Castellitto Saverio è uno psichiatra che propone a un gruppo di suoi pazienti un’alternativa a ricoveri e medicinali: curarsi attraverso la passione per il calcio e la maglia azzurra.

Stasera su Real Time alle 21.30 VITE AL LIMITE «Tammy» Le due figlie di Tammy fanno di tutto per dedicarsi alla madre, ma sembra che la donna non abbia la forza di reagire. Il dottor Now interviene per far affrontare a Tammy i suoi problemi e le difficoltà che la legano al cibo.

Stasera su Giallo alle 21.10 CHERIF (4- st.z ep. 3) «Omicidio perfetto» con A. Metalsi La morte di un ragazzo sembra collegato alla scomparsa della moglie di un avvocato. Mentre Kader indago sul caso, Addine è sulle tracce dell’assassino di suo fratello. Segue ep. 4 «La morte di Kader Cherif».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: CORPI AL SOLE (G.B. 2001) di Brian Farnham con David Suchet Poirot sta trascorrendo gualche giorno di vacanza in una località balneare. Purtroppo per lui, proprio nel luogo dove si trova viene commesso un misterioso omicidio.

