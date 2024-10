Ecco perché guadagno di più con OnlyFans che con la mia carriera musicale: la confessione di una celebre cantante

A luglio dello scorso anno, la nota cantante Lily Allen ha intrapreso un percorso inaspettato aprendo un account su una piattaforma per abbonati dedicata alla vendita di foto dei suoi piedi. Questa mossa ha sorpreso tanto i suoi fan quanto i media, generando un grande dibattito sui nuovi trend nel settore della musica e dell’intrattenimento. Allen ha condiviso i dettagli di questa scelta durante il suo podcast “Miss Me?” con l’amica Miquita Oliver, rivelando che tutto è iniziato quasi per caso.





Durante una sessione dal suo estetista, l’addetta alla cura delle unghie ha informato Allen che su wikiFeet, un sito appositamente dedicato alla valutazione dei piedi delle celebrità, i suoi piedi erano classificati a “cinque stelle”. Colpita da questa notizia, l’estetista ha suggerito a Lily Allen di monetizzare la sua popolarità attraverso la piattaforma, dove potenzialmente avrebbe potuto guadagnare cifre considerevoli vendendo contenuti legati ai piedi. Questo consiglio ha dato vita a un’iniziativa profittevole e inaspettata.

Solo pochi mesi dopo la creazione del suo account, Lily Allen ha condiviso sui social come questa stravagante idea si sia rivelata un autentico successo finanziario. Il tema ha riacceso l’attenzione quando un utente su X (ex Twitter) ha commentato ironicamente alcune delle sue foto, esprimendo sorpresa per la sua decisione. La reazione di Allen a questo commento è stata caratterizzata dal suo tipico spirito satirico: “Immagina di essere un’artista con quasi 8 milioni di ascoltatori su Spotify, ma guadagni di più vendendo foto dei tuoi piedi a 1000 abbonati. Non odiare il giocatore, odia il gioco”.

imagine being an artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5 — Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024

Questa ironica osservazione ha acceso un acceso dibattito relativo al sistema di compenso degli artisti nel mondo della musica. La scelta di Lily Allen di investire in una cosa così personale come la vendita di foto dei suoi piedi non è solo una strategia di marketing, ma rappresenta un’importante riflessione sui cambiamenti nel panorama musicale. Oggi, le piattaforme digitali offrono nuove opportunità di monetizzazione per le celebrità, modificando radicalmente il modo in cui interagiscono con i loro fan e le fonti di guadagno tradizionali.

Questo caso, seppur particolare, sottolinea un trend crescente tra gli artisti che esplorano vie non convenzionali per monetizzare il loro lavoro, incoraggiando una discussione più ampia sulle dinamiche economiche e sull’industria musicale moderna.