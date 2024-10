Disappunto tra i tifosi di Sinner per l’insolita ripresa al Six Kings Slam: la palla non compare

Nemmeno il tempo di iniziare e già ci sono polemiche per il Six Kings Slam. La partita di apertura tra Sinner e Medvedev ha suscitato discussioni tra gli spettatori in TV per l’inquadratura e le difficoltà nel seguire la pallina. Molti hanno lamentato sui social un evento che non ha rispettato le aspettative.





Inquadratura alta in Sinner-Medvedev, la pallina scompare in TV al Six Kings Slam

Già dalle prime fasi del grande evento con i grandi del tennis in Arabia Saudita, sono arrivate lamentele. I tifosi che hanno seguito la prima partita tra il numero uno al mondo Sinner e il russo Medvedev sono rimasti delusi. L’inquadratura era molto alta rispetto al campo. Questo ha creato vari problemi, poiché la pallina, a causa della rapidità degli scambi, sembrava quasi scomparire.

Perché è difficile vedere la partita del torneo-esibizione in Arabia

Quando Jannik e Medvedev colpiscono la palla, diventa difficile riconoscerla, specialmente quando attraversa la metà campo. In alcune situazioni è complicato capire anche la direzione della pallina. Questo problema ha scatenato polemiche sui social, con molti utenti arrabbiati per questa situazione. I disagi sono ancora più evidenti considerando i notevoli investimenti degli arabi per organizzare un evento che doveva essere perfetto in ogni dettaglio.

Tifosi inferociti sui social per la visuale della partita tra Sinner e Medvedev

Chi guarda comodamente in TV non può godersi il match, perché rispetto ai tornei normali deve affrontare un’inquadratura troppo alta che rende la pallina ancora più piccola. Insomma, seguire il confronto è faticoso, anche perché il campo di colore viola non facilita la visione.