Operaio cade in cantiere, batte la testa e resta sepolto sotto le macerie





Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 a Rocca d’Evandro, comune situato nel Casertano. Un operaio di 54 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività all’interno di un cantiere destinato alla manutenzione della rete fognaria. La tragedia si è consumata in via Contrada Demanio Vandra, nei pressi di un’azienda che opera nel settore dell’import/export.





Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe caduto in uno scavo profondo circa 2,5 metri, perdendo l’equilibrio e battendo violentemente la testa. L’impatto gli sarebbe stato fatale e, nella caduta, sarebbe rimasto parzialmente sepolto dal materiale presente nel fossato. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo del personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, insieme alle forze dell’ordine e alle ambulanze del 118 dell’Asl di Caserta. I pompieri hanno lavorato con rapidità per liberare il corpo dell’operaio, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici si è rivelato vano.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari e stanno raccogliendo testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che possano essere analizzate anche eventuali immagini registrate da telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha suscitato grande sgomento nella comunità locale e tra i colleghi della vittima. La sicurezza sui luoghi di lavoro continua a rappresentare un tema di primaria importanza, soprattutto alla luce di incidenti come questo, che evidenziano la necessità di misure preventive più efficaci.

Nella stessa giornata, un altro grave incidente sul lavoro si è verificato a Fuorigrotta, quartiere situato nell’area occidentale di Napoli. Un operaio di 37 anni è precipitato da un’altezza di 6 metri mentre lavorava su un’impalcatura. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono state definite gravi dai medici. Anche in questo caso, le autorità stanno cercando di accertare le cause dell’incidente.

Il doppio episodio evidenzia una situazione preoccupante riguardo alla sicurezza sul lavoro, tema che continua a richiedere attenzione e interventi concreti da parte delle istituzioni e delle aziende coinvolte. L’obiettivo deve essere quello di garantire condizioni lavorative che minimizzino i rischi per i lavoratori, prevenendo tragedie come quelle avvenute a Rocca d’Evandro e a Fuorigrotta.



