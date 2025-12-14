Meloni attacca: “La sinistra fa macumba su Atreju, si porta sfiga da sola”. E su Schlein: “Chi scappa è senza contenuti”





La premier Giorgia Meloni ha manifestato il suo sostegno per il referendum sulla riforma della giustizia, esprimendo la speranza che gli italiani confermino le modifiche proposte. Durante il suo intervento alla manifestazione di FdI ad Atreju, Meloni ha dichiarato: “Votate per voi stessi e per il futuro della nazione. Votate perché non ci possa più essere una vergogna come quella di Garlasco.” Con queste parole, la premier ha messo in evidenza la necessità di un cambiamento nel sistema giudiziario italiano, richiamando l’attenzione su episodi passati che hanno suscitato polemiche e indignazione.





In un contesto di crescente attenzione verso il tema della giustizia, Meloni ha sottolineato l’importanza di procedere con una riforma storica, che secondo lei rappresenta un passo fondamentale per garantire una maggiore efficienza e trasparenza nel sistema legale. La premier ha esortato gli italiani a partecipare attivamente al referendum, evidenziando come questa sia un’opportunità per migliorare la giustizia nel Paese.

In un altro momento del suo intervento, Giorgia Meloni ha affrontato il tema dell’educazione, ribadendo il diritto dei genitori di avere un ruolo centrale nella formazione dei propri figli. “Sono orgogliosa che l’Italia sta difendendo il ruolo dei genitori nell’educazione dei figli,” ha affermato la premier, aggiungendo che “educare i figli su materie così delicate è compito dei genitori, lo Stato non può sostituirsi alla famiglia.” Con queste parole, Meloni ha difeso la norma sul consenso informato riguardo all’educazione sessuale nelle scuole, sostenendo che i figli non appartengono allo Stato o all’ideologia, ma ai genitori.

Il discorso di Meloni ha incluso anche un allerta riguardo al disimpegno degli Stati Uniti, in particolare in relazione alle recenti dichiarazioni di Donald Trump. La premier ha affermato: “Ci sono state valutazioni molto allarmate perché Trump ha detto in maniera più decisa che gli Usa intendono disimpegnarsi e gli europei devono organizzarsi per difendersi da soli.” Ha poi continuato a dire: “Buongiorno Europa, per ottant’anni abbiamo appaltato la nostra sicurezza pensando che questo giorno non sarebbe venuto e che fosse gratis.” La premier ha messo in evidenza il costo della libertà, affermando che “la libertà ha un prezzo”, e ha ribadito il suo impegno per una sovranità europea più forte e autonoma.

Infine, Giorgia Meloni ha commentato le critiche provenienti dalla sinistra riguardo alla manifestazione di Atreju, affermando che le critiche stesse dimostrano il contrario. “Parlano male di Atreju ed è l’edizione migliore di sempre,” ha detto, evidenziando come il governo stia guadagnando consensi nei sondaggi nonostante le opposizioni. Ha anche citato il tentativo di boicottaggio di una casa editrice, sottolineando che ciò ha portato a una notorietà ancora maggiore. “Si portano sfiga da soli,” ha aggiunto, concludendo che questa edizione di Atreju è stata la più intensa e partecipata di sempre.



