Avvistato un nuovo segnale: ecco cosa significa il rombo bianco sulle strade

Tale segnale, non presente in Italia, genera frequentemente confusione e potenziali errori di guida. In realtà, esso indica una corsia riservata al carpooling (condivisione dell’automobile), destinata esclusivamente a veicoli con più passeggeri a bordo, secondo le normative locali. Il simbolo del rombo trae origine dalle High Occupancy Vehicle lanes (HOV) statunitensi e sta progressivamente diffondendosi in Europa al fine di promuovere una mobilità più sostenibile.

Le prime sperimentazioni sono state avviate in Francia (Grenoble, Lione, Strasburgo), con segnaletica visibile, ad esempio, sul tunnel di Fourvière a Lione (arterie M6-M7).

Il segnale è stato inoltre installato in Germania e Spagna, e Parigi sta valutando l’estensione a città quali Marsiglia, Lille, Rennes e Nantes.

L’obiettivo è chiaro: ridurre il traffico e le emissioni inquinanti. Numerose autovetture circolano con un solo occupante nelle ore di punta; riservare una corsia a chi condivide il veicolo incentiva l’adozione di abitudini più efficienti, con conseguente riduzione del traffico, diminuzione dei tempi di percorrenza, riduzione dei consumi di carburante e riduzione degli inquinanti, come emerso dai dati preliminari.

Chi contravviene alla normativa rischia sanzioni significative: in Francia, l’ammenda è pari a 135 euro (attualmente elevata esclusivamente da agenti, ma in futuro con controlli automatici tramite telecamere e sensori).

