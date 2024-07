Si reca in ospedale con un evidente gonfiore alle gambe, ma viene dimessa due volte con la spiegazione che si tratta di un problema legato al caldo. Il giorno seguente perde la vita nella propria abitazione

Si è presentata lo scorso 23 luglio in ospedale con le gambe gonfie e dolori diffusi, ma dopo un controllo è stata dimessa. I medici di turno hanno risposto ad Antonella De Angelis: “Signora, è colpa del caldo”. Tuttavia, il giorno seguente, la 69enne è stata trovata senza vita in casa dai familiari, i quali ora chiedono giustizia.





L’indagine

La procura di Roma ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo, al momento senza nomi iscritti nel registro degli indagati. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire quanto accaduto sia al policlinico Casilino che al policlinico Gemelli. Infatti, la donna è stata dimessa per ben due volte, prima di decidere di tornare a casa, come riportato dal Corriere della Sera.

I familiari hanno presentato denuncia attraverso il loro legale, Paolo Palleschi, spiegando che la vittima non aveva mai sofferto di gonfiori improvvisi alle gambe.

Il pubblico ministero Francesco Basentini ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e il sequestro dei documenti negli ospedali dove la donna è stata visitata prima del decesso.

La vicenda

La donna ha cominciato a sentirsi male lo scorso venerdì, 19 luglio, quando ha chiesto alla sorella di accompagnarla in ospedale. La prima visita si è svolta al policlinico Casilino, dove i medici l’hanno visitata e rimandata a casa, classificando i dolori come “normali”. Il sabato i dolori sono aumentati. Dopo aver atteso qualche ora, domenica ha chiesto nuovamente alla sorella di accompagnarla in ospedale, questa volta al Gemelli. Lunedì ha ricevuto una nuova visita e la dimissione immediata. Il giorno seguente Antonella De Angelis è deceduta. La parola ora passa alla procura.