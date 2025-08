Dramma per Danilo Gallinari! La moglie incinta del campione NBA attaccata da uno squalo nelle acque di Isla Verde, nel nord di Porto Rico

Momenti di grande apprensione per Eleonora Boi, moglie incinta del cestista Danilo Gallinari, mordedura da squalo a Isla Verde, Porto Rico.





Un pomeriggio di paura si è trasformato in un momento di sollievo quando Eleonora Boi, incinta del loro terzo figlio, è stata attaccata da uno squalo mentre nuotava nelle acque di Isla Verde, nel nordest di Porto Rico. L’aggressione è avvenuta il pomeriggio del 31 luglio: l’animale le ha reciso una profonda ferita alla coscia destra, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi .

I sanitari sono intervenuti prontamente presso la spiaggia, dove è stata prestata la prima assistenza. La vittima è stata quindi trasferita al Centro Medico Rio Piedras e successivamente all’ospedale dell’Università di Puerto Rico a Carolina. Le autorità locali confermano che le sue condizioni risultano stabili e che non è in pericolo di vita .

Secondo le ricostruzioni, l’attacco è avvenuto improvvisamente: Eleonora Boi si trovava in acqua quando lo squalo l’ha colpita alla coscia destra, provocando una ferita aperta. Il tipo di squalo non è ancora stato identificato con certezza trascorrendo le autorità solo alcune ipotesi preliminari .

Una biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali dell’isola ha riferito che, dalle fotografie disponibili, le caratteristiche del morso risultano compatibili con quelle di uno squalo nutrice, nota come “tiburon gata”, frequentemente presente in acque poco profonde durante il periodo di accoppiamento. Per confermare la natura dell’attacco sarà necessario effettuare esami specifici su eventuali campioni medici raccolti .

La notizia ha rapidamente fatto il giro delle redazioni sportive italiane e straniere, generando preoccupazione tra i tifosi del cestista. Danilo Gallinari, attualmente impegnato nei playoff portoricani con i Vaqueros de Bayamón, non avrebbe ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né via social né attraverso la coppia .

Non sono noti dettagli aggiuntivi riguardo all’estensione della ferita né sulle possibili conseguenze sul soggiorno a Porto Rico della coppia, né su eventuali modifiche agli impegni sportivi di Gallinari. La situazione resta sotto osservazione, ma al momento non è previsto alcun rinvio del campionato portoricano, né variazioni all’eventuale convocazione per l’Europeo di basket .

Per il momento le fonti ufficiali locali suggeriscono cautela ai bagnanti: è stato intensificato il monitoraggio delle acque a Isla Verde, e un appello è stato rivolto a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti di squali di specie insolite o comportamenti sospetti in mare .

Le dinamiche di carriera di Danilo Gallinari rappresentano il contesto dell’incidente: dopo tanti anni nell’NBA con i Knicks, Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Celtics, Wizards e Pistons, ha scelto nel gennaio scorso di firmare con i Vaqueros de Bayamón, team portoricano della BSN. Finora ha mantenuto una media di circa 20 punti, 6 rimbalzi e 3 assist a partita .