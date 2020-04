Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, avete mai visto la loro splendida dimora?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono molto innamorati e fanno coppia fissa ormai da moltissimi anni. I due hanno avuto due figli, hanno costruito una bella famiglia ma non hanno mai compiuto il grande passo. Per quale motivo? Delle nozze mancate se ne è parlato spesso, entrambi sono molto riservati e per questo non hanno mai voluto dare molte informazioni al riguardo. Da quanto riferito da entrambi in diverse occasioni sembra che i due stiano bene così e non sentono la necessità di convolare a nozze. Insomma, l’importante per loro è che ci sia rispetto e amore, il resto sarebbe solo contorno. Ma avete mai visto la casa dove la conduttrice vive con il suo compagno?

Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi, avete mai visto la loro casa?

Da tanti anni ormai, la conduttrice di Verissimo vive insieme al compagno ed ai figli in una splendida dimora che si trova lontano dalla mondanità. I due infatti sono molto riservati e per questo motivo hanno scelto un’abitazione che si trova immersa nella natura e lontano dal centro cittadino, dove vivono insieme ai loro figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina rispettivamente di 9 e 4 anni.Per questo motivo, la coppia più amata e più invidiata d’Italia pare abbia scelto di vivere in una villa davvero meravigliosa, che si trova a picco sul mare a Portofino, lontano da Milano dove tra l’altro entrambi lavorano.

A scegliere questa città pare sia stata proprio la padrona di casa di Verissimo, per poter garantire ai propri figli un’infanzia più normale possibile e soprattutto lontano dai riflettori. Ed effettivamente è stato così, perchè soltanto raramente la famiglia viene fotografata e paparazzata.” VOLEVO DARE AI MIEI FIGLI IL MARE E UN PO’ DELL’INFANZIA CHE HO AVUTO IO”, aveva dichiarato un pò di tempo fa Silvia.

Silvia Toffanin e il compagno spesso distanti ma vicini con il cuore

Vivono a Portofino, ma entrambi lavorano a Milano e Pier Silvio è spesso costretto a viaggiare anche all’estero. Per questo motivo i due spesso sono costretti a vivere distanti l’uno dall’altro, ovviamente per motivi di lavoro. Il vicepresidente Mediaset spesso si reca a Milano per lavoro e rientra a casa solo per il weekend. Silvia invece, si reca a Cologno Monzese solo una volta alla settimana per registrare la trasmissione, Verissimo, che come sappiamo va in onda il sabato pomeriggio. Nel corso di una intervista rilasciata qualche tempo fa, Silvia pare avesse dichiarato che preferisce restare nella casa a Portofino, in Liguria, piuttosto che andare a vivere a Milano.