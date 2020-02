Silvia Toffanin ha dato un ultimatum a Pier Silvio Berlusconi: “Quando vedo i matrimoni…”

Una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo è quella composta da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Il mistero circa il loro matrimonio aumenta sempre di più soprattutto adesso che è stato diffuso il rumors circa un ultimatum che la conduttrice avrebbe dato al compagno.

Silvia Toffanin da Passaparola a Verissimo

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Silvia Toffanin soprattutto per via delle sue esperienze lavorative. Il suo approdo alla televisione avviene negli anni 90’ nel cast delle Letterine di Passaparola, dove ha conosciuto la sua amica di sempre Ilary Blasi. Successivamente ecco che Silvia Toffanin decide di mettersi in gioco nel salotto di Verissimo per aver riscosso un gran numero di successi grazie anche alle sue interviste mai scontate e che conquista il pubblico ogni sabato pomeriggio.

Della sua vita personale di Silvia Toffanin sappiamo solo che è mamma di due bambini e che da tantissimi anni vive un’intensa storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi… che però non si concretizza ancora in un matrimonio.

Silvia Toffanin ha dato un ultimatum a Pier Silvio Berlusconi?

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, ecco che l’attenzione mediatica in queste ore si concentra nuovamente su Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La coppia si è incontrata tantissimi anni fa in occasione di una festa, un incontro fugace ma che ha segnato il loro futuro per sempre dato che oggi, comunque sia, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una famiglia.

Silvia Toffanin, nonostante sia impegnata nel mondo del gossip con Verissimo, ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata dai riflettori della cronaca rosa, tanto che ad oggi nessuno sa se lei e il compagno si sono uniti davvero in matrimonio… Dunque, non resta che chiedersi: qual è l’ultimatum che sarebbe stato dato a Pier Silvio Berlusconi?

“Quando vedo i matrimoni…”

Secondo quanto reso noto da Viagginews, sembrerebbe che Silvia Toffanin abbia dato un ultimatum a Pier Silvio Berlusconi. Al momento il mistero sul loro matrimonio resta, secondo alcuni magazine sarebbe anche stato celebrato di nascosto, per altri no.

Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui Silvia Toffanin ha lanciato un messaggio velato commovendosi in televisione. In particolar modo, Silvia Toffanin visibilmente commossa guardando un filmato avrebbe dichiarato: “Dicono sempre che piango quando guardo i matrimoni, ma non riesco a non farlo”. La domanda giusta da porsi è la seguente: si tratta di commozione e di delusione per le mancate nozze?