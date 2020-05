Stasera in Tv 15 Maggio 2020, Film, e programmi in prima visione da vedere

Oggi in Tv su Rai 1 alle 15.40 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap con Alessandro Tersigni, Pietro Genuardi (replica) La famiglia Cattaneo è riunita a colazione e Nicoletta appare distratta e nervosa: non fa che pensare a Riccardo. Marcello viene assunto come autista dalle Brancia e con la sua nuova divisa cerca di attirare l’attenzione di Roberta. Cosimo continua una velata corte a Gabriella, sotto gli occhi di Agnese che, dopo aver ricevuto la proposta da Vittorio in persona, ha deciso di accettare il lavoro al Paradiso.

Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.20 Tutti i soldi del mondo Roma, 1973. Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio, viene rapito a Roma. Il riscatto è di 17 milioni di dollari: la madre Gail (Michelle Williams, 39) si rivolge al nonno che però si rifiuta di pagare. Quindi, la donna e il capo della della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg, 48) cercano di trovare il denaro.

Stasera su Rai 2 alle 22.10 THE ROOKIE Telefilm 1ª Tv (2ª st., ep.5) «L’informatore» Nolan scopre che suo figlio Henry si è fidanzato; le matricole stringono rapporti di fiducia con alcuni informatori; Bradford e Chen si occupano di una ragazza in conflitto con la matrigna.

Stasera su Rai 2 alle 21.30 NCIS L’unità investigativa indaga sull’omicidio di un sottufficiale della Marina, trasmesso in streaming su una popolare App di videogiochi. Gibbs (Mark Harmon, 68) si deve occupare per qualche giorno di Phineas, figlio di Sarah, la sua vicina di casa che è dovuta partire all’improvviso per un viaggio.

Stasera su Rai Tre alle 20.45 UN POSTO AL SOLE CLASSIC Soap 3.480ª puntata Punito da Franco per aver marinato la scuola, Nunzio si riconcilia con Alfonso, che lo porta oltre i limiti della legalità. Decisa a conquistare Niko, Manuela dismette i panni della timida babysitter e sfodera tutte le sue armi.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Euforia Matteo ed Ettore (Valerio Mastandrea, 48) sono due fratelli molto diversi tra loro: manager spavaldo e affascinante il primo, timido insegnante il secondo. Dopo anni di lontananza, un evento drammatico li rimetterà in contatto: pian piano imparano ad accettarsi e a volersi bene.

Stasera su Rai Tre alle 23.25 QUELLO CHE SERVE «Un viaggio nelle radici profonde del Servizio Sanitario Nazionale» Il conduttore radiofonico Massimo Cirri si interroga su cosa c’è dentro il Servizio Sanitario Nazionale. Lo chiede a Gino Strada, Milena Gabanelli, Umberto Galimberti e all’epidemiologo Sir Micheal Marmot. Andando a cercare le radici trova piccoli grandi esempi dello straordinario capitale umano che del SSN incarna il valore profondo.

Oggi in Tv su Rete 4 alle 10.10 CARABINIERI 4 Fiction «Casa dolce casa» Luigi Testa e Sonia Martini indagano su una truffa immobiliare che riguarda l’assegnazione di alcuni appartamenti del comune. La Sepi viene nominata comandante della caserma, mentre Testa diventa il suo vice.

Oggi in Tv su Rete 4 alle 13.00 UN DETECTIVE IN CORSIA Telefilm (1ª st., ep. 15) con Dick Van Dyke «Un assassino per amico» Jack riceve la visita di Chet, un ex compagno di università che intende servirsi di lui per inscenare la sua finta morte.

Oggi in Tv su Rete 4 alle 16.15 FILM-Western MCLINTOCK (Usa 1963) con John Wayne, Maureen O’Hara, Yvonne De Carlo Un ricco possidente texano, molto stimato dai suoi compaesani, viene abbandonato dalla moglie e decide di assumere una bellissima cuoca.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Quarto Grado In queste settimane i casi irrisolti e i fatti di cronaca nera hanno meno spazio che in passato nel programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi (51) e Alessandra Viero. Nel corso della serata, infatti, prevalgono gli aggiornamenti sulla Fase 2 dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese.

Oggi in Tv su Canale 5 alle 13.40 BEAUTIFUL Soap Mentre Brooke è preoccupata per l’interesse di Thomas verso Hope, Ridge pensa che le coppie Thomas-Hope e Liam-Steffy sarebbero la soluzione migliore.

Oggi in Tv su Canale 5 14.10 UNA VITA Telenovela Telmo, dopo aver chiesto l’età a Mateo, intuisce che potrebbe essere suo figlio e incalza Ursula per avere una risposta. I Dominguez faticano a trovare degli acquirenti per l’appartamento e decidono di rivolgersi a una persona che scaccia gli spiriti.

Oggi in Tv su Canale 5 16.10 IL SEGRETO Telenovela Con grande sorpresa di Adolfo, Isabel si mostra comprensiva e arriva a dare la sua “benedizione” alla relazione tra Adolfo e una delle figlie di don Ignacio. Inigo racconta a Isabel il motivo per cui non ha eseguito l’ordine di dar fuoco alla locanda di Marcela e Matias.

Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20 Il diavolo veste Prada Andy, brillante studentessa di giornalismo, trova un posto a New York come assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep, 70), tirannica direttrice di una prestigiosa rivista di moda. Al posto di questo film potrebbe andare in onda la prima puntata del talent show «Amici speciali».

Stasera in Tv su Italia 1 22 Minutes 5 maggio 2010, Golfo di Aden, Oceano Indiano. Una petroliera russa viene abbordata da alcuni pirati somali capeggiati da Amin Nur Barreh (Eebra Tooré, 49). L’equipaggio cerca di mettersi in salvo nella sala macchine e lancia un S.O.S. La richiesta di soccorso viene raccolta dalla nave da guerra…

Stasera in Tv su La 7 21.30 PROPAGANDA LIVE Ancora una serata con il programma ideato da Diego Bianchi. Tra le rubriche c’è «Lo spiegone» di Marco Damilano sui fatti politici della settimana. Pochi gli ospiti in studio: tra questi, la giornalista tedesca Costanze Reuscher.

Stasera in Tv su TV8 alle 21.15 ITALIA’S GOT TALENT Secondo appuntamento con i momenti più belli della sesta edizione. Ritroviamo i giudici Frank Matano, Claudio Bisio, Nina Zilli e Luciana Littizzetto. Al secondo posto si è classificata la crew di baby ballerini Straduri Killa.

Stasera in Tv su Nove alle 21.15 FRATELLI DI CROZZA Dopo due mesi di repliche Maurizio Crozza torna in diretta, rigorosamente senza pubblico, ma con tante cose da raccontare, con il “braccio destro” Andrea Zalone. Rivediamo il comico genovese nei panni di Giuseppe Conte.

Stasera in Tv su Mediaset 20 alle 21.00 I VICHINGHI (Svizzera 2014) di Claudio Fäh con Tom Hopper, Ryan Kwanten Un gruppo di guerrieri, guidato dal giovane Asbjörn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare il paese di Lindisfarne. Ma una violenta tempesta cambierà i loro i piani.

Stasera su Rai 4 alle 21.10 IDENTITÀ (Usa 2003) di James Mangold con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet A causa del maltempo, dieci persone si ritrovano intrappolate in un motel. Nell’albergo però si nasconde anche un killer, intenzionato ad ucciderle una dopo l’altra. Perché?

Stasera su Iris alle 21.00 IL FIUME DELLA PAURA (Usa 1995) di Curtis Hanson con Meryl Streep Montana, Stati Uniti. Per tentare di risolvere i propri problemi, una coppia parte per un’avventurosa gita in gommone. Ma s’imbatte in due pericolosi criminali.

Stasera su Rai Movie alle 21.15 QUALCOSA DI BUONO (Usa 2014) di George C. Wolfe con Hilary Swank La vita perfetta di Kate viene stravolta quando le viene diagnosticata la SLA. Nella ricerca di un’assistente, s’imbatte nella studentessa Bec: tra loro nascerà una splendida amicizia.

Stasera alle 21.10 su Paramount Network MIMZY – IL SEGRETO DELL’UNIVERSO (Usa ‘07) con C. O’Neil, R. Leigh Wryn Due fratellini, Emma e Noah, scoprono una scatola con alcuni strani oggetti, che sembrano giocattoli. Appena iniziano a utilizzarli, però, la loro intelligenza si sviluppa enormemente.

Stasera su La 5 alle 21.10 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO 2 (Usa 2016) con Nia Vardalos Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto, la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio

Stasera su Cine 34 alle 21.10 L’INSEGNANTE BALLA… CON TUTTA LA CLASSE (Italia 1978) con Lino Banfi LM Un bidello deve recuperare il denaro che il preside ha perso scommettendo sulle corse dei cavalli. Il piano prevede la partecipazione a una gara di ballo con l’insegnante di ginnastica.

Stasera su La 5 alle 21.15 ART NIGHT La prima parte racconta il mondo dell’artista Vittorio Giardino, attraverso le impressioni e i giudizi di esperti e critici letterari. La seconda parte del programma è dedicata ad Ettore Spalletti, pittore e scultore scomparso lo scorso anno.

Stasera su Rai Premium alle 21.10 LA STRADA DI CASA 2 con Lucrezia Lante della Rovere, Alessio Boni 4ª puntata Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato avvistato in un autogrill, Fausto e Gloria sono in ansia per Milena, coinvolta in un incidente.