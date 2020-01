Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 17 gennaio: l’annuncio di Giulio Raselli

Maria De Filippi in questi giorni sarebbe in via di ultimatum e, dopo quello che è successo con Armando Incarnato, avrebbe dato anche una date line anche a Giulio Raselli. Il tronista avrebbe fatto anche un annuncio fatto in studio, ecco di cosa si tratta. Tutte le anticipazioni di Uomini e Donne sono concentrate proprio sul tronista.

Giulio Raselli trono classico

Nel corso del 2019 abbiamo avuto modo di conoscere Giulio Raselli, il quale è arrivato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il ragazzo è stato la non scelta della ragazza di Torino, ma ecco che la conduttrice di Uomini e Donne decide di dare una seconda opportunità al corteggiatore proponendogli il trono classico.

Il percorso fatto da Giulio Raselli si è poi concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Le due ragazze in questi mesi sono state al centro della bufera mediatica per via di molti litigi che i tre hanno avuto negli studi di Uomini e Donne. Giovanna Abate pronta ad andare via da un momento all’altro, mentre Giulia D’Urso sempre oggetto di segnalazioni che la vedo al fianco di altri ragazzi, con il quale ci sarebbe stato del tenero.

Uomini e Donne anticipazioni trono classico

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, al centro dell’attenzione mediatica troviamo Giulio Raselli. Secondo le anticipazioni rilasciate dal mondo di Uomini e Donne concentrate sul trono classico del programma sono tutte concentrate sulla scelta di Giulio Raselli che comunque è stato chiamato a scegliere Lunedì 20 genio 2020, anche se la sua scelta per motivi vari è stata già rimandata due volte.

Le carte però sarebbero cambiate in tavola dopo che Giulio Raselli ha baciato Giovanna, di nuovo, ma anche Giulia dopo che questa l’ha portato in esterna in Puglia per conoscere i suoi genitori.

“Gli darei meno sicurezze”

Giovanna è andata così su tutte le furie, non accettando più quel genere di atteggiamenti da parte di Giulio Raselli. Non a caso, già in tempi non sospetti, Giovanna Abate aveva dichiarato: “Razionalmente, se potessi tornare indietro, gli darei meno sicurezze. La verità, però, è che ho fatto ciò che mi sentivo e sono rimasta fedele a me stessa, perciò non cancellerei nulla di quello che c’è stato. È solo importante che Giulio capisca che tutte Ie convinzioni che ha, nel momento in cui le circostanze cambiano, le posso far crollare in un istante. E in questo momento ho mille pensieri”.