Veronica Lario e Silvio Berlusconi: un accordo da 28 milioni di euro

In questi anni ha tenuto banco nel mondo della cronaca rosa quello che è stato uno dei divorzi più chiacchierati in Italia, ovvero quello tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. Il cavaliere ha perso sull’assegno di mantenimento che deve alla sua ex moglie? Ecco cos’è successo.

Silvio Berlusconi dalla carriera politica al privato

In questi anni Silvio Berlusconi ha sempre fatto parlare di sé sia per la vita in politica, che per quella da imprenditore che quella personale. Ancora oggi rimane indelebile nel mondo della cronaca il caso di Ruby Rubacuori, il quale in un certo qual modo ha segnato il suo percorso politico in Italia, spingendolo anche ad allontanarsi per un po’ dalle scene.

Silvio Berlusconi è anche l’uomo che ha rivoluzionato la televisione, che ha dato vita al Gruppo Mediaset, primo competitor della Rai e che oggi conta trasmissioni di successo e per il quale il figlio ha deciso di scendere in campo per aiutarlo nella gestione. Ma il tutto non finisce qui, dato che si trova anche il successo calcistico con il Milan che poi, a male in cuore, ha dovuto comunque cedere. Ma con chi ha condiviso tutto questo Silvio Berlusconi?

Veronica Lario e Silvio Berlusconi

Negli anni si è sempre parlato delle donne di Silvio Berlusconi, ma è Veronica Lario che è sempre stata al suo fianco anche nei momenti più difficili. Prima di essere la moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario si era affacciata al mondo del cinema e aveva davanti a sé una carriera promettente, prima di incontrare il Cavaliere e decidere così di dedicarsi alla famiglia per permettere al marito la sua scalata verso il successo del marito, supportato Silvio Berlusconi anche se il loro matrimonio si è finito con il divorzio.

L’accordo da 28 milioni di euro

Se da una parte abbiamo Silvio Berlusconi sempre sulla cresta dell’onda e con una nuova fidanzata, dall’altra abbiamo Veronica Lario della cui vita privata si conosce ben poco. La donna aveva diritto a un ingente assegno ma ecco che finalmente la diatriba legale tra Berlusconi e la moglie si è conclusa, ma con un accordo a danno del Cavaliere.

Secondo quanto si legge in vari magazine sembrerebbe che Veronica Lario e Silvio Berlusconi hanno rinunciato alle loro pretese e l’ex moglie del Cavaliere ha portato a casa ben 28 milioni di euro. Dunque, si tratta di un risultato amaro per Berlusconi o da qui i due troveranno un modo per far pace?