Veronica Lario tradiva Silvio Berlusconi? Emerge un patto segreto

Silvio Berlusconi è stato per tanto tempo sposato con Veronica Lario, ma improvvisamente poi il loro matrimonio è naufragato. Ma per quale ragione? I due si sarebbero conosciuti in seguito alla rottura dell’ex premier con la sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e pare che da quel momento non si siano più lasciati.

Questo fino a pochi anni fa,quando poi è arrivata la notizia della loro separazione. Non è di certo fatto un mistero il fatto che Silvio Berlusconi abbia tanto amato Veronica Lario e pare che nel corso di un’ intervista rilasciata qualche tempo fa avesse detto di avere avuto per l’attrice un vero e proprio colpo di fulmine che l’ha spinto inizialmente a corteggiarla in modo davvero serrato e poi li ha condotti fino all’altare.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario, le accuse di tradimento della Santanchè

Berlusconi e Veronica sono stati insieme per circa vent’anni ed hanno costruito una bella famiglia costutuita dai figli Barbara Eleonora e Luigi. Anche Veronica dal canto suo, sarebbe stata molto innamorata di Silvio Berlusconi, ma poi dopo vent’anni la loro storia d’amore è giunta al capolinea. A lanciare questa bomba pare che sia stata qualche anno fa proprio la Santanchè, la quale è finita per accusare la Lario di aver tradito il marito con un uomo molto vicino a Villa Macherio, la residenza dove i due abitavano.

In quella occasione la politica pare avesse confermato che il presidente Berlusconi sapesse di questa storia tra la moglie e l’amante e di avere cercato di fare di tutto per tenere la famiglia unita. Si è anche parlato di un patto tra Berlusconi e la moglie che prevedeva quello di rispettarsi pubblicamente. Veronica a quanto pare non avrebbe rispettato questo accordo. Un giorno infatti la Lario avrebbe detto stop e deciso così di dire addio al marito che per tanti anni ha amato ed anche supportato politicamente e professionalmente dietro le quinte.

Fine del matrimonio tra Veronica e Silvio Berlusconi

Ad un certo punto però Veronica Lario, stanca dei continui scandali che hanno visto coinvolti proprio Silvio Berlusconi ha deciso di dire addio al marito e così eccitato annunciata la separazione. Veronica Lario nel corso di qualche intervista rilasciata successivamente, avrebbe spiegato che a portarla a questa decisione siano state le continue menzogne di Silvio Berlusconi. Poi come tutti sappiamo, la vicenda della separazione è finita in tribunale con feroci attacchi dall’una e dall’altra parte.