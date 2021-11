Andrea Iannone: chi è, età, carriera, vita privata, ex amori, flirt, fidanzata, Ballando con le stelle

Andrea Iannone lo conosciamo tutti per essere un campione ed ex pilota della Moto Gp e la sua carriera non ha di certo bisogno di alcuna presentazione. Attualmente è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, dove sembra stia ottenendo un successo davvero strepitoso. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Andrea Iannone chi è

Ha 32 anni, è nato a Vasto in provincia di Chieti il 9 agosto 1989 sotto il segno zodiacale del Leone. Di lui sappiamo che è un ex pilota di Moto Gp dalla carriera davvero strepitosa. Purtroppo nel 2020 è arrivata per lui una squalifica dalle cui motivazioni si è sempre dichiarato innocente. Vanta comunque una grandissima esperienza nel mondo del motociclismo mondiale.

Vita privata

La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori. E’ stato infatti insieme a Giulia De Lellis, ha avuto una storia d’amore importante durata qualche anno con Belen Rodriguez. Poi, si è legato a Gaia Maria Miracapillo e pare che i due stiano ancora insieme. Di lei si sa che è una fashion stilista e aspirante influencer, oltre che una bellissima ragazza. Lo scorso anno è stato avvistato in compagnia di Natasha Tozzi, ovvero la figlia del noto cantante Umberto Tozzi.