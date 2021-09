Antonella Clerici, con la figlia Maelle inizia un nuovo anno scolastico

Ona scena come se ne sono viste un po’ ovunque il 13 settembre. Il primo giorno di scuola per alunne e alunni di dieci regioni italiane. Qui siamo in Piemonte, a Novi Ligure (Alessandria). Mamme e papà commossi (tanto la mascherina nasconde le emozioni) salutano figli e figlie che ripartono, era ora, con le lezioni in presenza.

Nel capannello di persone assembrate (ahi, ahi) fuori dai cancelli, spiccano due chiome boccolose. Quella bionda, inconfondibile, appartiene ad Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno su Raiuno. Quella castana, invece, è , di Maelle, sua i figlia dodicenne nata dalla relazione con Eddy Martens.

Felpa scura, jeans a zampa d’elefante, pesante zaino sulle spalle già stracarico di libri, la ragazzina ascolta le ultime raccomandazioni di mamma.

Poi arriva, immaginiamo, il suono della campanella e il momento dei saluti. Antonella dà un bacio di incoraggiamento a Maelle, che non si è mai sfilata la mascherina dalla bocca. Brava! Il tempo di una foto ricordo e via. Si comincia. Al termine delle lezioni, all’uscita, non c’è più la mamma ad aspettarla, ma papà Eddy. Padre e figlia si sono molto riavvicinati, per il sollievo di Antonella.