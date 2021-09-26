Programmi Tv stasera domenica 26 Settembre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 A SUA IMMAGINE
6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
9.40 NOSTRA MADRE TERRA
10.30 A SUA IMMAGINE
10.55 SANTA MESSA DALLA BASILICA SANTA CASA IN LORETO (ANCONA)
12.00 RECITA ANGELUS
12.20 LINEA VERDE
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 DOMENICA IN
17.20 DA NOI… A RUOTA UBERA Talk show Nee.
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO con Amadeus
21.25 DA GRANDE con Alessandro Cattelan
0.05 SPECIALE TG1 Attualità
Programmi Tv su Rai 2
6.00 RAINEWS24
6.35 NEWTON EDU
7.25 STREGHE
8.50 SORGENTE DI VITA
9.20 SULLA VIA DI DAMASCO
9.50 0 ANCHE NO
10.20 TG2 – D0SSIER/11.10 TG SPORT GIORNO
11.20 CROCIERE DI NOZZE
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 MOTORI
14.00 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO Telefilm
15.30 CICLISMO: MONDIALI SU STRADA
17.10 SHAKESPEARE & HATHAWAY
18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA
18.25 90° MINUTO
19.40 F.B.I. Telefilm
20.30 TG2 TELEGIORNALE
21.05 NCIS: LOS ANGELES
21.50 NCIS: NEW ORLEANS
22.40 LA DOMENICA SPORTIVA Sport
Programmi Tv su Rai Tre
6.30 RAINEWS24
8.00 AGORA WEEKEND Attualità
9.00 TGR SPECIALE RADUNO BERSAGLIERI
10.00 TGR SPECIALE PULIAMO IL MONDO
12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA
12.25 TGR PREMIO BIAGIO AGNES
13.00 RADICI, L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE: MAURITIUS Documenti
14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE
14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ con Lucia Annunziata
16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ
16.30 HUDSON & REX
17.10 KILIMANGIARO COLLECTION 2021 Viaggi 19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.30 SAPIENS FILES
21.20 SPECIALE FRONTIERE con Franco Di Mare
23.25 TG REGI0NE/TG3 MONDO/METEO
Programmi Tv su Rete 4
6.10 FESTIVALBAR STORY
6.40 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
7.00 SUPER PARTES Approfondimento politico
7.45 CUORE CONTRO CUORE Fiction
9.55 CASA VIANELLO
10.55 I DELIRI DEL CUOCO
12.00 TC4 TELEGIORNALE
12.30 L’ISOLA DI PIETRO
14.30 FILM-Awentura IL BOUNTY
17.05 FILM-Western PISTOLE ROVENTI
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE con Veronica Gentili
0.05 FILM-Drammatico UNBROKEN
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA Telegiornale
8.00 TG5 MARINA Telegiornale
8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE
10.00 SANTA MESSA
10.50 LE STORIE DI MELAVERDE
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 L’ARCA DI NOÈ
14.00 AMICI
16.30 VERISSIMO
18.45 CADUTA LIBERA Quiz con Gerry Scotti
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà
21.20 SCHERZI A PARTE Varietà con Enrico Papi
Programmi Tv su Italia 1
7.00 SUPER PARTES
7.35 TOM & JERRY/8.00 MR. BEAN
8.20 I MISTERI DI SILVESTRO E TITTI
8.45 LOONEYTUNES SHOW
9.40 THE BOLD TYPE
12.25 STUDIO APERTO
13.00 SPORT MEDIASET – XXL Tg sportivo
14.00 E-PLANET Scienza e motori
14.30 LUCIFER
16.20 WALKER
18.05 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 FILM-Azione SAN ANDREAS
23.40 PRESSING Calcio con Massimo Callegari
Controcopertina.com è un giornale online approvato anche da Google News. Per ricevere i nostri aggiornamenti e restare informato su questo argomento ti invitiamo a seguirci sul nostro profilo ufficiale di Google News