Programmi Tv stasera domenica 26 Settembre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 A SUA IMMAGINE

6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

9.40 NOSTRA MADRE TERRA

10.30 A SUA IMMAGINE

10.55 SANTA MESSA DALLA BASILICA SANTA CASA IN LORETO (ANCONA)

12.00 RECITA ANGELUS

12.20 LINEA VERDE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN

17.20 DA NOI… A RUOTA UBERA Talk show Nee.

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO con Amadeus

21.25 DA GRANDE con Alessandro Cattelan

0.05 SPECIALE TG1 Attualità

Programmi Tv su Rai 2

6.00 RAINEWS24

6.35 NEWTON EDU

7.25 STREGHE

8.50 SORGENTE DI VITA

9.20 SULLA VIA DI DAMASCO

9.50 0 ANCHE NO

10.20 TG2 – D0SSIER/11.10 TG SPORT GIORNO

11.20 CROCIERE DI NOZZE

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 MOTORI

14.00 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO Telefilm

15.30 CICLISMO: MONDIALI SU STRADA

17.10 SHAKESPEARE & HATHAWAY

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.25 90° MINUTO

19.40 F.B.I. Telefilm

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 NCIS: LOS ANGELES

21.50 NCIS: NEW ORLEANS

22.40 LA DOMENICA SPORTIVA Sport

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24

8.00 AGORA WEEKEND Attualità

9.00 TGR SPECIALE RADUNO BERSAGLIERI

10.00 TGR SPECIALE PULIAMO IL MONDO

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA

12.25 TGR PREMIO BIAGIO AGNES

13.00 RADICI, L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE: MAURITIUS Documenti

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ con Lucia Annunziata

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 HUDSON & REX

17.10 KILIMANGIARO COLLECTION 2021 Viaggi 19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.30 SAPIENS FILES

21.20 SPECIALE FRONTIERE con Franco Di Mare

23.25 TG REGI0NE/TG3 MONDO/METEO

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FESTIVALBAR STORY

6.40 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA

7.00 SUPER PARTES Approfondimento politico

7.45 CUORE CONTRO CUORE Fiction

9.55 CASA VIANELLO

10.55 I DELIRI DEL CUOCO

12.00 TC4 TELEGIORNALE

12.30 L’ISOLA DI PIETRO

14.30 FILM-Awentura IL BOUNTY

17.05 FILM-Western PISTOLE ROVENTI

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE con Veronica Gentili

0.05 FILM-Drammatico UNBROKEN

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA Telegiornale

8.00 TG5 MARINA Telegiornale

8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 L’ARCA DI NOÈ

14.00 AMICI

16.30 VERISSIMO

18.45 CADUTA LIBERA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.20 SCHERZI A PARTE Varietà con Enrico Papi

Programmi Tv su Italia 1

7.00 SUPER PARTES

7.35 TOM & JERRY/8.00 MR. BEAN

8.20 I MISTERI DI SILVESTRO E TITTI

8.45 LOONEYTUNES SHOW

9.40 THE BOLD TYPE

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET – XXL Tg sportivo

14.00 E-PLANET Scienza e motori

14.30 LUCIFER

16.20 WALKER

18.05 CAMERA CAFÉ

18.20 STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 FILM-Azione SAN ANDREAS

23.40 PRESSING Calcio con Massimo Callegari