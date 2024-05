Myrta Merlino catturata in topless durante il relax sulla spiaggia di Sabaudia

Myrta Merlino, nota conduttrice di Pomeriggio 5, è stata recentemente fotografata mentre si godeva un meritato riposo sulla spiaggia di Sabaudia. Con l’arrivo anticipato dell’estate, la giornalista è stata immortalata in un rilassante pomeriggio marino, vestita con un bikini verde acqua. Non passa inosservata nemmeno la scena in cui si è tolta il reggiseno, optando per un’abbronzatura in topless, sotto l’obiettivo attento dei fotografi della rivista Chi.





Accompagnata dall’amica e produttrice Tilde Corsi, Myrta ha trascorso la giornata tra bagni di sole e passeggiate lungo il bagnasciuga, mostrando una forma invidiabile a 55 anni, età compiuta lo scorso 3 maggio. Questa uscita arriva in un momento piuttosto intenso per la conduttrice, che ha recentemente rilevato il timone di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso lo scorso settembre.

Nonostante il successo nel ruolo, Myrta ha affrontato alcune critiche per le sue frequenti assenze dalle dirette del programma, soprattutto nei giorni vicini ai ponti festivi di aprile e maggio. Queste assenze hanno suscitato commenti e supposizioni sul suo desiderio di prendersi una pausa dallo stress televisivo, anche se lei sembra non lasciarsi scalfire dalle critiche.

Inoltre, circolano rumors sempre più insistenti che suggeriscono come la sua permanenza alla guida di Pomeriggio 5 potrebbe non essere rinnovata per il prossimo anno. Queste voci indicano che l’avventura di Merlino come conduttrice potrebbe concludersi dopo appena un anno, benché non ci sia ancora stata una conferma ufficiale né da parte sua né da quella della rete.

Nel frattempo, la conduttrice sembra concentrarsi sul vivere il momento, tra giornate di relax al mare e la compagnia di amici. Queste immagini, pubblicate su Chi, offrono uno sguardo più personale e disteso di Myrta Merlino, lontano dai riflettori della televisione quotidiana.