Elenoire Casalegno: chi è , età, esordio, tv, radio, fidanzato, ex marito, flirt, figlia

Elenoire Casalegno è una nota conduttrice tv e radiofonica, showgirl e personaggio televisivo italiano, la quale ha ottenuto un successo davvero strepitoso nel corso della sua carriera. Abbiamo avuto modo di conoscerla un pò di più, quando, qualche anno fa ha preso parte al reality Grande fratello vip, dove si è messa in gioco a 360°. Ad ogni modo, siamo sicuri di conoscere tutto di lei e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Elenoire Casalegno, chi è

È nata a Savona il 28 maggio 1976 ed è una nota conduttrice televisiva, ma anche attrice ed ex modella. È alta 180 cm e pesa all’incirca 60 kg. Ha trascorso i primi anni di vita a Savona e poi si è trasferita a Ravenna, quando era soltanto un adolescente. È stato in questa città che ha iniziato a lavorare. Nel 1994 ha preso parte al concorso per aspiranti modelle Look of the year.

Carriera

Pare che il suo sogno però fosse quello di sfondare nel mondo della televisione ed effettivamente ha debuttato in TV nel 1994 alla conduzione di un programma musicale di Italia 1 intitolato Jammin. Poi dal 1997 fino al 1999 ha affiancato Raimondo Vianello nella conduzione di Pressing un programma sportivo andato in onda su Italia 1. Nel 1999 poi è entrata a far parte del cast della serie TV di Mediaset SPQR tratta dal film omonimo. Nel 2007 poi ha condotto buon compleanno Estate insieme a Corrado Tedeschi e nel 2009 ha condotto Sipario del Tg4. In tutti questi anni è stata ospite in diversi programmi televisivi soprattutto di Canale 5. Nello specifico ha preso parte a diverse puntate di Buona la prima!, Mistero, Il pranzo della domenica, Grande fratello Vip e Vite da copertina.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che questa è stata piuttosto turbolenta. Ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, il quale pare dicesse di lei che Elenoire rappresentava una vera e propria icona di perfezione femminile. Ha avuto anche una storia con il rapper J-ax con il cantautore Omar Pedrini e Francesco Facchinetti. È stata anche fidanzata con il chirurgo plastico Matteo Malacco e con il dj Ringo. Da quest’ultimo ha avuto una figlia di nome Swami Anaclerio, che è nata il 22 novembre 1999. È stata anche sposata dal 2014 fino al 2017 con Sebastiano Lombardi l’ex direttore di retequattro. Subito dopo la separazione poi ha frequentato l’imprenditore Marcello Corso, solo per un anno.