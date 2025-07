Il cantante napoletano Stash, leader dei The Kolors, ha annunciato la scomparsa del nonno Domenico durante il tour estivo della band. Nonostante il lutto, il gruppo prosegue le date

Grave lutto per Antonio Fiordispino, noto al pubblico come Stash, frontman della band The Kolors. Il cantante ha comunicato tramite il suo profilo Instagram la morte del nonno Domenico, una figura importante nella sua vita, definendolo “maestro di educazione ed eleganza”. La notizia arriva mentre la band è impegnata nel tour estivo “Summer 2025”, che sta toccando diverse città italiane.





Con una breve e toccante storia su Instagram, Stash ha voluto rendere omaggio al nonno scomparso, scrivendo: “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai”. Il cantante ha scelto di condividere il dolore con i suoi fan attraverso un semplice messaggio su sfondo nero, dimostrando ancora una volta il legame profondo che lo univa alla sua famiglia.

Non è la prima volta che Stash affronta un lutto significativo mentre è in tour. Nel 2019, durante un’altra serie di concerti estivi, aveva perso lo zio Jimmy, figura che aveva avuto un ruolo importante nella crescita artistica e musicale dei The Kolors. Ancora prima, nel 2017, era venuto a mancare il nonno Antonino, da cui il cantante ha ereditato il nome di battesimo.

Nonostante la tristezza per questa nuova perdita, i The Kolors non interrompono il loro impegno con il pubblico e proseguono il tour “Summer 2025”. La prima data si è svolta lo scorso 1 luglio a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare. Tra le prossime tappe ci sono Firenze, Este, L’Aquila e altre città italiane, dove la band continuerà a portare la propria musica ai fan.

Ecco l’elenco completo delle prossime date del tour:

11 luglio : Firenze , Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

: , Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale 27 luglio : Este (Padova), Castello Carrarese

: (Padova), Castello Carrarese 2 agosto : L’Aquila , Scalinata S. Bernardino

: , Scalinata S. Bernardino 12 agosto : Santa Maria di Castellabate ( Salerno ), Villa Matarazzo

: Santa Maria di Castellabate ( ), Villa Matarazzo 19 agosto : Castelnuovo di Garfagnana ( Lucca ), Fortezza di Mont’Alfonso

: Castelnuovo di Garfagnana ( ), Fortezza di Mont’Alfonso 9 settembre : Sesto San Giovanni ( Milano ), Carroponte

: Sesto San Giovanni ( ), Carroponte 16 settembre: Roma, Auditorium Parco della Musica

La scelta di continuare il tour nonostante il lutto dimostra la dedizione dei The Kolors nei confronti del proprio pubblico e della musica. Per Stash, la perdita del nonno rappresenta un momento difficile, ma il cantante ha sempre mostrato grande professionalità anche in situazioni simili in passato.

Il legame tra Stash e la sua famiglia è stato spesso al centro delle sue dichiarazioni pubbliche. La morte del nonno Domenico arriva in un periodo intenso per il frontman e la band, ma non sembra fermare la loro volontà di portare avanti i concerti già programmati. Questo atteggiamento rispecchia una filosofia di vita che Stash ha già dimostrato in altre occasioni: affrontare le difficoltà con forza e continuare a onorare gli impegni presi.

I fan della band hanno espresso vicinanza al cantante attraverso numerosi messaggi sui social media, dimostrando affetto e supporto in questo momento difficile. La notizia della scomparsa del nonno Domenico ha commosso molti, sottolineando quanto sia importante per gli artisti condividere anche i momenti più personali con chi li segue.

Con il “Summer 2025” tour in pieno svolgimento, i The Kolors si preparano a portare la loro musica in alcune delle location più suggestive d’Italia. La forza di Stash nel continuare a esibirsi nonostante il dolore personale è un segno di rispetto verso i fan e verso l’eredità musicale della band.