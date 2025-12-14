La mia futura cognata crea tensioni e sto esaurendo la pazienza

La fidanzata del fratello del mio ragazzo è diventata progressivamente scortese, competitiva ed escludente nei miei confronti da quando è emerso il tema del matrimonio tra me e il mio partner. Anche altri hanno notato il suo comportamento e faccio fatica a mantenere la pace senza reagire.





Devo sfogarmi, perché mi sembra di impazzire e non so più per quanto tempo riuscirò a trattenermi.

Io sto con Will da sette anni e conviviamo da quattro. Will ha un fratello maggiore, Sean , che ha una relazione con Kate da circa otto anni; vivono insieme da un anno circa.

Un piccolo dettaglio curioso: io e Kate abbiamo lo stesso nome. Io uso sempre il mio nome completo, mentre lei preferisce un diminutivo (tipo “Caterina” contro “Kate”). Quando ci siamo conosciute, mi è stata presentata come “Kate” e non è mai stato un problema.

Per i primi cinque anni, tutto è proceduto normalmente. La vedevo una volta al mese, durante feste o incontri familiari. Andavamo d’accordo. Entrambe veniamo da famiglie numerose e chiassose, mentre quella di Will è piccola e tranquilla. Durante le ricorrenze, di solito ci sono solo Will, i suoi genitori e Sean.

Io e Will ci siamo conosciuti all’università. Lui era pendolare, io vivevo nel campus, quindi passava più tempo da me che a casa dei suoi. Sean ha vissuto con i genitori fino all’anno scorso, quando si è trasferito con Kate (cosa comune, vista l’alto costo della vita qui). Io e Will abbiamo preso casa insieme subito dopo la laurea e ogni tanto organizzavamo cene o serate, invitando anche Sean e Kate.

A un certo punto, ho iniziato a presentare Kate come la mia “futura cognata”, invece di dire “la ragazza del fratello del mio ragazzo”. Non aveva mai fatto obiezioni, quindi non ci ho pensato più di tanto.

All’inizio di quest’anno, Will ha perso il lavoro a causa di tagli ai fondi per la ricerca. È stato un momento difficile, anche perché lavoro nello stesso settore. Durante una cena da Sean e Kate poco dopo, ho accennato al fatto che questa situazione avesse rimandato alcuni nostri progetti, incluso il fidanzamento.

La faccia di Kate è cambiata all’istante. Ha commentato: “Oh, non pensavo foste così seri. Non ti sembra di essere un po’ giovane?”.

Ho risposto con leggerezza: “Beh, stiamo insieme e conviviamo da più tempo di quanto durino molti matrimoni”. L’ho considerata una battuta imbarazzante e ho proseguito.

Da quel momento, il suo atteggiamento verso di me è cambiato completamente.

Will ha trovato un nuovo lavoro dopo pochi mesi, con uno stipendio più alto. Ho organizzato una cena in suo onore a casa nostra, invitando alcuni amici intimi, Sean e Kate. Invece di congratularsi con Will, la prima domanda di Kate è stata: “Quindi ora ti sposi?”. Will ha riso, prendendola alla leggera.

Alcune settimane dopo, durante una cena di famiglia per organizzare il solito viaggio annuale nella baita di proprietà dei genitori di Will (una casa piccola con due camere), ho chiesto a Sean se avessero intenzione di partecipare. Kate ha risposto ad alta voce: “Beh, io non ci sarò di certo, visto che non sono mai stata invitata, a differenza di altre persone”.

Mi sono sentita a disagio e ho spiegato che neanch’io ero stata invitata ufficialmente la prima volta: Will aveva semplicemente chiesto ai genitori se potessi unirmi a loro, e da allora è continuato. Kate ha poi annunciato che loro non ci sarebbero stati comunque, perché sarebbero andati all’estero a trovare la famiglia allargata di Sean.

Questa era una novità per tutti, compresa la madre di Will. Quando lei si è offerta di aiutare con i preparativi, come fa di solito, Kate le ha risposto seccamente: “Non abbiamo bisogno né vogliamo il tuo aiuto”.

Più tardi, Kate mi ha confidato in privato che non viaggerà mai più con la madre di Will e che ha detto a Sean di non partecipare se ci fosse stata anche lei.

Al loro ritorno dal viaggio, Will si è offerto di andarli a prendere all’aeroporto a tarda notte. Sono andata con lui perché il percorso era complicato a causa dei lavori stradali. Kate ha commentato, sorpresa, della mia presenza, per poi ignorarmi per tutto il tragitto, insistendo con Will perché la prossima volta venisse da solo, così avrebbero potuto parlare.

Durante quella stessa cena, Sean è rimasto quasi in silenzio. Kate invece ha tenuto un monologo rivolto a Will, sostenendo che i suoi nonni si sentissero trascurati dalla madre. Ha ripetuto più volte che Will dovesse andarli a trovare da solo, specificando “senza sua madre”, ma esplicitamente da solo. Quando ho suggerito che i fratelli potessero andare insieme, ha sbottato dicendo che Will doveva imparare a fare le cose senza che io “pianificassi tutto”.

A ottobre, il nonno di Will è morto improvvisamente. In una chat di gruppo, ho suggerito che Sean potesse viaggiare con noi in primavera per il funerale, se Kate non fosse riuscita a prendere ferie. La sua risposta è stata: “Non viaggeremmo con te”.

Recentemente, io e Will abbiamo fatto un servizio fotografico e abbiamo usato alcune foto per i biglietti di Natale. Quando ho chiesto a Kate il loro indirizzo, ha subito domandato se fosse un annuncio di fidanzamento. Giorni dopo, ha chiesto se fosse per una fuga d’amore. Era solo un biglietto d’auguri.

Al Ringraziamento, dopo che Sean ha annunciato di voler fare la proposta a Kate entro fine anno, lei ha nuovamente interrogato Will sui suoi tempi riguardo al matrimonio, dicendogli che era “troppo giovane” e che non doveva affrettarsi.

La scorsa settimana ho organizzato una serata tra ragazze a casa mia. C’erano Kate, mia sorella diciottenne e alcune amiche. Era una serata con presentazioni. Kate non aveva preparato nulla, ha interrotto più volte la mia presentazione, ha parlato a voce alta e si è irritata quando ho chiesto di fare silenzio per rispetto del vicino. Ha anche preso per il braccio mia sorella, mettendola chiaramente a disagio.

Più tardi, quando Will ha mostrato a Sean un regalo di Natale in un’altra stanza, Kate ha gridato davanti a tutti: “Spero che non sia un anello!”.

Poi ha invitato Will, e solo Will, a un’escursione il fine settimana successivo, dicendo che sarebbero passati a prenderlo visto che io “avrei potuto aver bisogno della macchina”. Quando ho chiesto se potevo unirmi, Sean ha risposto che era una “cosa di famiglia”, una frase che mi è sembrata un vero schiaffo.

Il giorno dopo, diverse amiche e mia sorella mi hanno contattata per dirmi quanto Kate le avesse messe a disagio e quanto fosse stata scortese con me.

Finora ho morso il freno per evitare tensioni familiari, ma il suo comportamento peggiora. Ho paura che se alla fine reagisco, sembrerò io la causa del problema, anche se diventa sempre più difficile ignorare la situazione.

Non so più cosa fare, ma avevo bisogno di condividere questo peso.