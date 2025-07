Violentata in spiaggia da due uomini a Genova: 25enne riesce a scappare durante il sonno degli aggressori

Un episodio di violenza sessuale ha scosso la città di Genova, dove una ragazza di 25 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro. La donna, secondo quanto riportato, sarebbe stata avvicinata da due uomini all’uscita di un locale della movida cittadina e successivamente condotta in una tenda posizionata su una spiaggia. Qui, i due l’avrebbero costretta a bere, aggredita fisicamente e abusata sessualmente.





L’incidente sarebbe avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ma la vittima si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera solo una settimana dopo. I medici che l’hanno visitata hanno riscontrato segni evidenti della presunta violenza, tra cui lividi e graffi diffusi sul corpo. Nonostante il tempo trascorso, le tracce fisiche hanno fornito elementi utili per confermare quanto dichiarato dalla donna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini avrebbero approfittato della situazione per attirare la giovane nella loro tenda. Una volta lì, l’avrebbero immobilizzata e stuprata a turno. La donna è riuscita a fuggire solo quando i suoi aggressori si sono addormentati. Dopo essere scappata, avrebbe cercato aiuto e, successivamente, deciso di denunciare l’accaduto alle autorità.

La polizia di Genova sta conducendo indagini approfondite per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui la giovane è stata avvicinata dai due uomini. Questi filmati potrebbero rivelarsi cruciali per risalire all’identità degli aggressori e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Il caso ha sollevato grande preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per il fatto che l’aggressione sia avvenuta in un luogo pubblico e frequentato, come una spiaggia cittadina. Le autorità hanno intensificato i controlli nelle aree della movida, cercando di prevenire ulteriori episodi simili e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La vicenda, riportata inizialmente dal quotidiano “Il Secolo XIX”, ha acceso i riflettori sulla necessità di contrastare la violenza di genere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di denunciare episodi di abuso. La giovane donna ha avuto il coraggio di raccontare la sua esperienza nonostante il trauma subito, contribuendo a portare alla luce un grave crimine.