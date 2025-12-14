Mi pento di aver divorziato da mia moglie

Ci siamo sposati troppo giovani, appena un anno dopo il liceo, e siamo andati all’università insieme. Quando ho iniziato a lavorare, ho conosciuto un’altra donna. Lei sapeva che ero sposato, ma mi ha posto una domanda: non mi ero mai pentito di essermi legato così presto? Ho esitato.





E non la biasimo: il matrimonio era una mia scelta. Così ho iniziato una relazione con lei, e sono stato io a dire a mia moglie che non l’amavo più e che dovevamo divorziare. Lei si è limitata a rispondere “va bene” ed è uscita dalla stanza, ma di notte l’ho sentita piangere. Volevo consolarla, ma in che modo? All’epoca ero felice: finalmente mi sentivo libero, finalmente avrei scelto me stesso e fatto ciò che desideravo.

Il divorzio si è concluso rapidamente, perché non avevamo figli né molti beni in comune. Subito dopo mi sono trasferito in una città più grande, vivendo per mesi la vita da single che avevo sempre sognato: rientravo a casa così ubriaco da non riuscire nemmeno a raggiungere la camera, addormentandomi direttamente nell’ingresso.

Dopo quattro mesi, ho iniziato a rendermi conto di aver commesso un errore enorme. La mia vita era fondamentalmente vuota, lontano dagli affetti e senza veri amici. Non volevo ammetterlo, ma mia moglie mi mancava profondamente; non ho mai avuto il coraggio di contattarla.

Dopo circa sei mesi di esistenza grigia, la donna con cui avevo tradito è venuta a vivere nella stessa città: lavoravamo per la stessa azienda. Disse che era lì solo per me. Mi sentii toccato, perché ero solo e depresso, e abbiamo ricominciato a frequentarci fino a quando non si è trasferita da me.

Non la amavo, ma pensavo di dover dimostrare qualcosa, di giustificare in qualche modo il fallimento del mio matrimonio. Dopo due anni, volevo tornare nella mia città natale per stare vicino ai miei genitori anziani, ma lei si è opposta, ancora insicura riguardo alla mia ex moglie. Alla fine, dopo insistenze continue, le ho dato un anello. Nel frattempo, la mia ex si prendeva cura dei miei genitori, mi aggiornava su di loro con messaggi, e tra noi regnava una civile normalità.

La mia nuova fidanzata, però, ha cercato di litigare con lei per le visite ai miei genitori e ha persino tentato di impedirmi di andare da loro a Natale. Non ne potevo più e ho rotto la relazione. Lei ha cercato di farmi sentire in colpa, ricordandomi che avevo lasciato mia moglie per lei, ma la verità è che l’unico motivo per cui l’ho fatto è stato per la mia ingenuità.

Dopo la rottura, ho avuto una sorta di crollo. Ho lasciato il lavoro, risolto il contratto d’affitto e preso un volo per tornare a casa dai miei genitori. Mia moglie, o meglio la mia ex, continua a far loro visita: è rimasta sorpresa nel vedermi, ci siamo abbracciati, abbiamo parlato per una quindicina di minuti prima che io rientrassi in camera, quasi in lacrime.

Da quando abbiamo divorziato, lei non ha frequentato nessuno, e nella mia testa questo significa che prova ancora qualcosa per me. Egoisticamente, vorrei supplicarla di riprendermi, ma non lo faccio: lei merita molto di meglio. Per ora mi accontento di vederla quando viene a trovare i miei genitori, scambiando qualche parola distesa. I miei hanno invitato i suoi a trascorrere il Natale insieme e hanno accettato: non vedo l’ora, è passato tanto tempo dall’ultima volta che abbiamo condiviso una festa tutti insieme.

Non cerco consigli né compassione. Forse volevo solo condividere la prospettiva di chi crede di poter ottenere di meglio vivendo una vita diversa, salvo poi scoprire che non funziona così. A volte ci si accorge troppo tardi di quello che si aveva, e non sempre c’è una seconda possibilità.