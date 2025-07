Una giovane di 18 anni è stata trovata priva di vita nel suo letto a Benevento. La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso

Tragedia nel Sannio: una ragazza di appena 18 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione a Benevento, dove viveva insieme alla famiglia. A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori, che hanno immediatamente dato l’allarme. Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla: la giovane era già deceduta.





L’intervento delle autorità è stato immediato. I carabinieri sono arrivati presso l’abitazione e hanno avviato le prime indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un malore improvviso o di un gesto volontario. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda.

La salma della ragazza è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove verrà sottoposta ad esami autoptici. Il pubblico ministero Marilia Capitanio ha incaricato il medico legale Emilio D’Oro di effettuare l’autopsia, che si svolgerà nella giornata di domani. Sarà proprio questo esame a fornire elementi utili per chiarire le cause della morte.

Secondo quanto emerso finora, non ci sarebbero segni evidenti che possano indirizzare le indagini verso una causa specifica. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio e raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi momenti di vita della giovane. L’abitazione è stata ispezionata accuratamente, ma al momento non sono stati rilevati elementi che possano far pensare a un evento violento.

La comunità sannita è scossa da questa tragedia. La giovane, descritta come una ragazza solare e benvoluta da tutti, non aveva mai manifestato problemi di salute né segnali che potessero far pensare a un gesto estremo. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato amici e parenti increduli e profondamente addolorati.

Gli esami autoptici rappresentano un passaggio fondamentale per comprendere cosa sia realmente accaduto. Solo dopo l’autopsia sarà possibile avere un quadro più chiaro della situazione e determinare se la morte sia stata causata da un malore, da una patologia sconosciuta o da altre circostanze. Il medico legale Emilio D’Oro, incaricato dalla Procura, avrà il compito di fornire risposte attraverso un’analisi approfondita del corpo della giovane.

Nel frattempo, le indagini proseguono senza sosta. Gli inquirenti stanno valutando ogni possibile pista, cercando di escludere progressivamente le ipotesi meno plausibili. La famiglia, comprensibilmente sotto shock, potrebbe essere ascoltata nelle prossime ore per fornire ulteriori dettagli sulle abitudini e sullo stato d’animo della ragazza nei giorni precedenti al decesso.

La Procura di Benevento, guidata dal pubblico ministero Marilia Capitanio, sta seguendo il caso con grande attenzione. Il magistrato ha sottolineato l’importanza degli esami autoptici per fare piena luce su una vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero. “Solo attraverso l’autopsia potremo avere risposte certe sulle cause della morte”, ha dichiarato.

La salma resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria fino al termine degli accertamenti medico-legali. Una volta conclusa l’autopsia e chiarite le circostanze del decesso, la famiglia potrà procedere con i funerali per dare l’ultimo saluto alla giovane.