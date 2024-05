Francesco Burlini, veterinario, non rientra a casa: ritrovato dalla madre in una pozza di sangue

Il rinomato veterinario Francesco Burlini, 70 anni, è stato scoperto gravemente ferito in un’area verde del suo agricampeggio Tione a Villafranca di Verona. La scoperta è stata fatta dalla madre dell’uomo, preoccupata per non averlo visto rientrare a casa per il pranzo. Dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, l’anziana signora si è recata direttamente all’agricampeggio, trovando il figlio a terra, privo di sensi, in una pozza di sangue accanto al suo motorino.





Immediatamente dopo il ritrovamento, è stato dato l’allarme e il personale del 118 ha trasportato il dottor Burlini all’ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I Carabinieri della locale compagnia hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Burlini, molto conosciuto e stimato nella comunità locale, è stato trovato in condizioni critiche. I sanitari e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente, ma le condizioni del veterinario rimangono gravi. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili cause dell’incidente, inclusa la possibilità di una caduta accidentale dal motorino, che Burlini era solito guidare senza casco all’interno dell’agricampeggio, oppure un aggressione esterna.

Al momento, nonostante le indagini siano ancora in corso, non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella di un atto violento. La comunità di Villafranca è in attesa di risposte, mentre ricorda il dottor Burlini come un amante della natura e un professionista empatico e dedicato, tanto rispettato per il suo lavoro con gli animali quanto amato come persona.