Ecco perché Sarah Toscano ha tutte le carte in regola per diventare la nuova stella del pop italiano dopo Amici 23

Scopri come Sarah Toscano, giovane promessa della musica italiana, ha superato ostacoli e ansie per diventare una delle favorite alla vittoria di Amici 23, seguendo le orme di Angelina Mango.





Sarah Toscano, nata nel 2006 a Vigevano, ha intrapreso uno dei percorsi più interessanti nell’edizione 23 di Amici. Nonostante non fosse tra le prime ad emergere durante il Pomeridiano, Sarah ha saputo conquistare il pubblico e la critica, diventando una delle favorite per la vittoria finale.

All’inizio della sua partecipazione, Sarah non era tra le più evidenti espressioni di talento. I suoi primi tre inediti, Touché, Viole e violini e Mappamondo, non sono stati tra i più streammati della competizione, totalizzando poco più di 3,5 milioni di ascolti. Tuttavia, la giovane cantante aveva già dimostrato il suo valore partecipando ad Area Sanremo nel 2022, dove aveva ricevuto la Targa Vittorio De Scalzi.

La difficoltà di inserirsi nelle dinamiche televisive del programma e di creare un legame con il pubblico avevano suscitato dubbi sulla sua permanenza nel Serale di Amici 23. Solo il 10 marzo, a pochi giorni dall’inizio del Serale, Sarah ha ricevuto la maglia dorata da Lorella Cuccarini, che ha sottolineato la sua fiducia nei mezzi e la gestione dell’ansia della giovane cantante.

Il percorso di Sarah Toscano nel Serale è stato segnato da una crescita costante. La sua interpretazione di Moon River durante la prima serata ha segnato l’inizio del suo “glow-up” definitivo. La giovane cantante ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi stili musicali, passando dalla dolcezza di Bambola di Betta Lemme all’intensità di Abcdefu di Gayle.

Lorella Cuccarini, che l’anno precedente aveva guidato Angelina Mango verso il successo, ha visto in Sarah un potenziale simile. La rottura del velo che copriva la vera essenza di Sarah ha permesso al pubblico di scoprire una nuova dimensione della sua arte, caratterizzata da una voce pulita e una presenza scenica sempre più sicura.

Non sono mancate le difficoltà: nella terza puntata del Serale, Sarah ha dovuto ripetere per tre volte l’esibizione di Quando finisce un amore a causa di problemi tecnici. Tuttavia, la sua capacità di mantenere l’equilibrio tra forza e fragilità ha continuato a impressionare il pubblico. Le interpretazioni di What I Was Made For di Billie Eilish e Cruel Summer di Taylor Swift hanno evidenziato la sua versatilità e potenzialità per un successo anche a livello europeo.

Nella sesta puntata del Serale, è emersa la possibilità di vedere Sarah Toscano sul palco dell’Eurovision Song Contest, soprattutto dopo la sua esibizione con Sexy Magica, il suo quarto inedito nella trasmissione. Il glam pop proposto dalla cantante richiama il nuovo cantautorato pop italiano, rendendola una delle artiste più promettenti non solo di questa edizione di Amici.

Il programma, che ha lanciato molte stelle del pop italiano, potrebbe aver trovato in Sarah una nuova stella, pronta non solo per il mercato nazionale ma anche per quello europeo. Con un passato già ricco di esperienze e un futuro brillante all’orizzonte, Sarah potrebbe seguire le orme di altre vincitrici come Gaia, Deborah Iurato, Alessandra Amoroso, ed Emma Marrone.

La strada verso la vittoria finale è ancora lunga, ma Sarah Toscano ha dimostrato di avere la determinazione e il talento per lasciare il segno nella storia di Amici. Non resta che seguire il suo percorso e vedere dove la porterà questa straordinaria avventura.