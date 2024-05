The Crossing – Oltre il confine: ispirato a una storia vera?

Stasera su Iris il film The Crossing – Oltre il Confine: scopri la storia vera dietro la pellicola ambientata nella Seconda Guerra Mondiale





Il film The Crossing – Oltre il Confine, in onda oggi su Iris, narra la storia di un gruppo di giovani durante l’occupazione nazista in Norvegia e Danimarca. Scopri con noi quanto c’è di reale in questa avvincente storia.

Questa sera, 19 maggio 2024, alle 21:27, il canale Iris trasmetterà The Crossing – Oltre il Confine, un film diretto da Johanne Helgeland e scritto da Maja Lunde, tratto dal romanzo Over grensen. La pellicola ci porta indietro nel tempo, durante la Seconda Guerra Mondiale, esplorando un episodio meno noto dell’occupazione nazista in Norvegia e Danimarca. Ma quanto c’è di vero in questa storia avvincente? Scopriamolo insieme.

The Crossing – Oltre il Confine: di cosa parla

La trama del film si concentra su Gerda e Otto, due fratellini norvegesi che vivono nel 1942, durante il periodo natalizio. I loro genitori fanno parte della resistenza norvegese e, dopo vari tentativi di contrastare l’avanzata tedesca, vengono catturati dai nazisti. Rimasti soli, i due bambini scoprono nel seminterrato della loro casa Sarah e Daniel, due giovani ebrei che i genitori stavano cercando di proteggere.

Con i genitori imprigionati, tocca a Gerda e Otto prendere in mano la situazione e aiutare Sarah e Daniel a fuggire in Svezia, dove possono trovare rifugio dai genitori. Il viaggio che intraprendono è pericoloso e pieno di insidie, mettendo alla prova il coraggio e la determinazione dei quattro giovani protagonisti.

The Crossing – Oltre il Confine è una storia vera?

Mentre i personaggi di Gerda e Otto sono probabilmente frutto della fantasia, la loro storia si inserisce in un contesto storico reale e drammatico. La fuga dai nazisti è stata una realtà vissuta da molti in tutta Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. L’occupazione della Norvegia e della Danimarca da parte dei nazisti è un episodio spesso trascurato, ma significativo. L’obiettivo principale dell’occupazione tedesca in quelle terre era impedire alla Gran Bretagna di bloccare l’afflusso di ferro norvegese, essenziale per lo sforzo bellico tedesco.

L’invasione della Norvegia e della Danimarca rappresenta uno dei primi successi della Germania durante il conflitto, realizzato con un attacco improvviso sia via mare che via terra. The Crossing – Oltre il Confine, pur raccontando una storia di finzione, dipinge un quadro realistico e crudo di quegli eventi storici, offrendo una prospettiva giovane e umana su uno dei periodi più bui della storia.

Un film per gli appassionati di storie di guerra

Se siete appassionati di war-movie, The Crossing – Oltre il Confine rappresenta una pellicola da non perdere. Questo film si inserisce nella tradizione dei grandi film di guerra, raccontando non solo la brutalità del conflitto, ma anche la resilienza e il coraggio degli individui che l’hanno vissuto.

Non perdete l’occasione di vedere The Crossing – Oltre il Confine questa sera su Iris. E se siete curiosi di esplorare altri film di questo genere, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra lista dei 20 migliori film di guerra secondo CiakClub.

Come sempre, ci piacerebbe conoscere la vostra opinione sul film. Lasciate un commento per condividere le vostre riflessioni su The Crossing – Oltre il Confine e discutere con altri appassionati di cinema.