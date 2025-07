“Morte a Trump ho una bomba” Caos su un volo EasyJet

Momenti di terrore si sono verificati a bordo di un volo EasyJet in servizio tra l’Inghilterra e la Scozia nella mattinata di domenica 27 luglio. Durante il tragitto, un uomo ha scatenato il caos dichiarando di avere un ordigno esplosivo e urlando slogan contro l’America e l’ex presidente Donald Trump. L’episodio ha costretto l’aereo a richiedere un atterraggio prioritario all’aeroporto di Glasgow, dove il passeggero è stato preso in custodia dalle autorità.





Secondo quanto riportato dai testimoni, l’uomo, identificato come un 41enne, si è alzato dal suo posto circa un’ora dopo il decollo e si è diretto verso la toilette. Poco dopo essere uscito dal bagno, ha iniziato a gridare frasi come “Allah Akbar, morte a Trump, morte all’America, ho una bomba”, alzando le mani sopra la testa. Le sue urla hanno immediatamente generato paura tra i passeggeri e il personale di bordo, alcuni dei quali inizialmente pensavano si trattasse di uno scherzo.

Un viaggiatore presente sulla scena ha raccontato al quotidiano britannico The Sun: “È uscito improvvisamente dal bagno gridando Allah Akbar con le mani sopra la testa. Erano le 8 e mi sono svegliato improvvisamente. Poi ha detto ‘Ho una bomba, ho una bomba’”. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha iniziato a spintonare gli assistenti di volo, descritti dal testimone come donne minute, mentre lui era fisicamente imponente, alto circa un metro e ottanta.

La tensione a bordo è aumentata ulteriormente quando l’uomo ha continuato a urlare minacce contro Donald Trump, che proprio quel giorno si trovava in Scozia. Alcuni passeggeri, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno deciso di intervenire per immobilizzarlo. Nei video registrati da altri viaggiatori, si vede chiaramente un uomo che lo afferra da dietro e lo trascina a terra, seguito da altri che lo bloccano completamente. Nonostante la sua corporatura robusta, il passeggero non ha opposto resistenza durante l’intervento dei viaggiatori.

Nel frattempo, il personale di bordo ha cercato di mantenere la calma tra i passeggeri, molti dei quali erano visibilmente sotto shock o in lacrime. Alcuni membri dell’equipaggio si sono arrampicati sui sedili per controllare la borsa dell’uomo e verificare se fosse effettivamente in possesso di una bomba. Fortunatamente, non sono stati trovati esplosivi.

L’aereo era già vicino alla sua destinazione finale, l’aeroporto di Glasgow, quando è stata richiesta la priorità per l’atterraggio. Una volta a terra, le autorità locali sono salite a bordo e hanno preso in custodia l’uomo, che è stato immediatamente identificato e arrestato. La polizia ha confermato che il passeggero ha agito da solo e che non vi erano ordigni sull’aereo.

Le indagini sul caso sono ancora in corso e i video registrati dai passeggeri sono stati consegnati agli agenti antiterrorismo per ulteriori analisi. Le autorità stanno valutando le accuse da formulare contro il 41enne, che potrebbe affrontare gravi conseguenze legali per le sue azioni.