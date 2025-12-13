Ubriaco in un emporio di liquori, è un procione ‘scassinate’: già colpevole di altre effrazioni. “Potrebbe ripetere il reato”





Le insolite vicende di un procione ad Ashland, in Virginia, hanno attirato l’attenzione di persone da tutto il mondo. L’animale, apparentemente inebriato, è stato scoperto dal personale di un negozio di liquori lo scorso 2 dicembre, mentre dormiva accanto al gabinetto del bagno dell’emporio. La scena, che ricorda quella di un umano dopo una serata particolarmente intensa, ha suscitato curiosità e preoccupazione, ma fortunatamente il mammifero si è ripreso senza conseguenze.





Secondo le ricostruzioni, il procione sarebbe entrato nel negozio durante la notte, causando diversi danni. Al mattino seguente, quando i dipendenti hanno aperto la saracinesca, si sono trovati davanti a uno spettacolo sorprendente: bottiglie rotte sul pavimento e alcolici sparsi ovunque. Inizialmente, si è pensato a un furto o a un tentativo di sottrarre alcune bottiglie, ma la scoperta del piccolo intruso ha lasciato tutti senza parole.

L’animale è stato trovato profondamente addormentato nel bagno del negozio, accanto al gabinetto. La scena è stata descritta come simile a quella di una persona che, dopo aver bevuto troppo, crolla esausta. Subito allertata, la protezione animali è intervenuta per verificare le condizioni del procione. Dopo aver accertato che l’animale stava bene e che era solo intossicato dall’alcol ingerito accidentalmente, è stato trasferito temporaneamente in un rifugio per consentirgli di riprendersi.

Una volta smaltita la sbornia, il procione è stato rilasciato in libertà. Tuttavia, non si tratta del primo episodio del genere per questo curioso mammifero. Secondo quanto riferito dall’agente Samantha Martin, che ha partecipato al recupero dell’animale nel negozio di liquori, il procione avrebbe compiuto altre incursioni in passato. “Si era già intrufolato nella palestra di karate. E credo che una volta sia entrato nel DMV e abbia mangiato alcuni dei loro snack”, ha dichiarato Martin durante un’intervista al podcast ufficiale del governo della contea, ‘Hear in Hanover’.

L’agente ha spiegato che il procione sarebbe caduto dal tetto del negozio mentre cercava cibo. La sua abilità di arrampicatore e la sua curiosità lo hanno portato a compiere simili azioni anche in altre attività commerciali della zona. Nonostante i danni causati, Martin ha mostrato una certa comprensione per l’animale: “Non ha fatto niente di male. Si stava solo divertendo. Ci sono passati tutti, tutti ne hanno bevuto un po’ di più e sono svenuti vicino al bagno, e sperano che qualcuno venga a prenderli la mattina dopo”.

La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico: da una parte c’è chi l’ha trovata divertente e simpatica, dall’altra chi ha espresso preoccupazione per la salute dell’animale e i danni causati al negozio. Tuttavia, l’episodio ha anche sollevato una riflessione sull’interazione tra gli animali selvatici e l’ambiente urbano.

Nonostante il lieto fine della storia, Martin ritiene che il procione possa ripetere simili episodi in futuro: “Spero che abbia imparato la lezione ma tornerà, non è uno stupido”. Le sue parole sottolineano come questi animali siano attratti dalle opportunità offerte dalle città e possano adattarsi rapidamente a nuovi ambienti.



