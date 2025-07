Un giovane calciatore di 20 anni, Alberto Suardi, perde la vita in un tragico incidente stradale a Borgo di Terzo, in provincia di Bergamo

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella mattinata di domenica 27 luglio lungo la Strada Statale 42, all’altezza di Borgo di Terzo, causando la morte di Alberto Suardi, un ragazzo di 20 anni. La sua Fiat Panda è stata coinvolta in uno scontro frontale con una Mercedes condotta da un uomo di 30 anni.





L’allerta è stata lanciata poco dopo le 5:00 del mattino, quando i soccorsi sono stati chiamati sul luogo dell’incidente. Due ambulanze e un’automedica sono giunti rapidamente sul posto in codice rosso. Gli operatori del 118 hanno trovato Suardi gravemente ferito, intrappolato tra le lamiere della sua auto. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le sue condizioni erano già critiche e il giovane non è sopravvissuto, decedendo prima di arrivare in ospedale.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Clusone, sono intervenute per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. In seguito, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente per ulteriori accertamenti.

Alberto Suardi era un giovane promettente, descritto come un “calciatore e ragazzo dal cuore d’oro” dai suoi amici. Viveva con la madre Katia, il padre Marco e il fratello Federico a Spinone al Lago, una località non lontana dal luogo del tragico evento. In passato, Suardi aveva militato nella squadra di calcio del Casazza, dove era conosciuto per la sua tenacia e il suo talento. L’ex allenatore ha condiviso un ricordo toccante, affermando: “Era un ragazzo a cui daresti tutto perché era proprio bravo”.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale e l’Istituto paritario San Paolo di Bergamo, dove Suardi si era recentemente diplomato. L’istituto ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio su Facebook: “È un giorno molto triste per noi. Ci mancherà il tuo sorriso caro Alberto, il tuo cuore d’oro resterà nei nostri per sempre”.

In segno di rispetto e lutto, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 29 luglio, in concomitanza con i funerali di Alberto Suardi, che si svolgeranno alle 15:00 nella chiesa parrocchiale di Spinone al Lago. Questo tragico evento ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo conosceva e nella comunità, evidenziando la fragilità della vita e l’importanza di sostenere le famiglie colpite da simili tragedie.

Il giovane, noto per la sua passione per il calcio e il suo carattere affettuoso, verrà ricordato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. La sua prematura scomparsa ha suscitato una forte reazione emotiva tra amici, familiari e compagni di squadra, che lo descrivono come una persona che ha sempre dato il massimo in tutto ciò che faceva.

Le indagini sull’incidente proseguono, con l’obiettivo di chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. La comunità di Borgo di Terzo e le aree circostanti si uniscono nel dolore per la perdita di un giovane che aveva ancora tanta vita davanti a sé e che ha lasciato un’impronta significativa nei cuori di chi lo ha conosciuto.