Professore accoltellato per una sigaretta negata: lama conficcata nella spina dorsale, aggressore in fuga





Si è rifiutato di offrire una sigaretta a uno sconosciuto e, per questo, è stato colpito con una coltellata alla schiena. La vittima della violenta aggressione, avvenuta lunedì 25 agosto a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, è un professore di liceo di 62 anni. L’autore del gesto è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino lungo viale XI Febbraio, una delle strade più frequentate del centro cittadino. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e chiamato immediatamente i soccorsi del 118.





Il docente, nonostante la gravità della ferita, è riuscito a raccontare una prima ricostruzione ai soccorritori: lo sconosciuto lo avrebbe avvicinato chiedendo una sigaretta e, al suo rifiuto, lo avrebbe colpito alla schiena con un coltello.

Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la lama si sarebbe conficcata nella spina dorsale del 62enne, fermandosi a pochi millimetri da organi vitali come l’aorta e il midollo spinale.

L’aggressore, subito dopo il gesto, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri della Compagnia di Bassano e quelli del Nucleo Operativo di Vicenza hanno avviato le indagini e sono al lavoro per rintracciarlo. Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma gli investigatori hanno confermato di non escludere alcuna pista.

Nelle prossime ore saranno ascoltati i testimoni presenti e verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Il professore insegna presso il liceo Brocchi, uno degli istituti più prestigiosi della città. Secondo i medici, al momento non sarebbe in pericolo di vita.



