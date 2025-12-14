Bonaccorti sulla sua malattia: “La chemioterapia ha avuto scarso effetto. Non mollo, nonostante le poche speranze”





Enrica Bonaccorti, ospite della puntata di Verissimo del 14 dicembre, ha scelto la sincerità più disarmante per condividere con il pubblico il suo percorso dopo la diagnosi di tumore al pancreas. Accompagnata dalla figlia Verdiana, la conduttrice ha affrontato il tema a viso aperto, descrivendo le sfide e le piccole speranze di questi mesi.





La notizia centrale che ha condiviso riguarda l’andamento delle cure: la chemioterapia, purtroppo, non ha dato i risultati sperati. Tuttavia, Bonaccorti ha raccontato di aver intrapreso anche un ciclo di radioterapia, che sembra aver avuto effetti positivi. La verifica definitiva arriverà tra meno di un mese, quando gli esami diranno con chiarezza quali terapie hanno funzionato e se sarà necessario proseguire o modificare il piano di cura.

«Fisicamente mi sento abbastanza bene, anche se debole», ha ammesso con il suo tono pacato, aggiungendo che in attesa dei prossimi sviluppi ha deciso di dedicarsi a un’attività inedita: scrivere un bilancio della propria vita. «Sto mettendo nero su bianco pensieri e riflessioni che non avevo mai trascritto prima», ha rivelato, consegnando l’immagine di una donna che affronta la malattia anche attraverso la ricerca di un senso più profondo.

Al centro della sua forza c’è, senza dubbio, il sostegno della figlia Verdiana, da lei definita «la mia roccia». «Se non avessi avuto mia figlia, non avrei avuto sostegno», ha sottolineato con gratitudine. Verdiana, dal canto suo, non ha usato mezzi termini per rassicurare la madre: «Questa la vinciamo. Non c’è alternativa. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno».

Bonaccorti ha ricordato anche il ruolo fondamentale delle amiche, che hanno creato una rete di supporto affettivo in assenza di fratelli o parenti stretti, e ha rievocato i primi, difficili mesi dopo la diagnosi, quando il silenzio e la riservatezza l’avevano portata a isolarsi. Le amiche, allora, chiamavano Verdiana per avere notizie.

Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo della reazione del pubblico, che in queste settimane le ha dimostrato vicinanza con messaggi e pensieri: «Ho sentito un’ondata di affetto straordinaria. Devo solo ringraziare», ha detto commossa.



