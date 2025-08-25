Toninelli attacca Meloni: “Accarezza un cane per conquistare gli animalisti”





Nuova polemica politica e social attorno a Danilo Toninelli. L’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato a commentare l’attività pubblica della premier Giorgia Meloni, dedicandole un video diffuso sui propri canali. Al centro della sua analisi, un episodio avvenuto durante le vacanze della presidente del Consiglio in Puglia, quando Meloni ha visitato un allevamento di cani, fermandosi ad accarezzare alcuni esemplari.





Per Toninelli non si è trattato di un gesto casuale, ma di una precisa strategia comunicativa. Nel suo video, registrato in modalità selfie dall’auto, l’ex ministro ha dichiarato: “Giorgia Meloni che si fa riprendere con un cane che accarezza affettuosamente ricorda Berlusconi con Dudu. Ricordate quel barboncino bianco con cui lui si faceva riprendere costantemente per accaparrarsi l’elettorato degli animalisti domestici, amanti dei cani? Ecco, sta facendo la stessa cosa Meloni”.

Il riferimento a Silvio Berlusconi e al suo barboncino, protagonista di numerose apparizioni pubbliche negli anni, ha fatto da apripista a un monologo più ampio con cui Toninelli ha accusato la premier di sfruttare l’immagine degli animali a fini propagandistici. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha proseguito: “Semplicemente un’operazione propagandistica per empatizzare, per diventare simpatica e familiare a tutti quegli italiani che sono decine di milioni che hanno un cane in casa. Quindi non pensate che l’abbia fatto così perché è capitato: l’ha fatto per un’idea precisa, una propaganda meloniana che è uno storytelling dove lei vuole dimostrare di essere dolce, familiare”.

Toninelli ha concluso il suo intervento con un’ulteriore riflessione sul tipo di cane scelto dalla premier, sostenendo: “Quella del cane, la scelta del corso italiano è strategica perché è un cane e quindi avvicina tutti gli amanti dei cani, ma è anche un cane italiano forte e muscoloso per far vedere che lei è forte e muscolosa”.

Il video ha suscitato immediate reazioni sui social. Molti utenti hanno contestato il contenuto del messaggio, accusando Toninelli di eccessiva polemica e di concentrarsi su aspetti marginali. Alcuni commenti sono stati particolarmente duri: “Pagliaccio. Ti brucia tanto che ti attacchi a tutto per farti passare il prurito. Impara a fare l’uomo e non il quaquaraquà”, ha scritto un utente. Un altro ha liquidato il discorso con poche parole: “Ma ancora parli?”.

Non sono mancati, inoltre, interventi di chi ha ricordato i provvedimenti dell’attuale governo in materia di tutela degli animali. Un utente ha scritto: “Almeno dopo anni di chiacchiere questo governo ha inasprito in modo importante le pene per chi abbandona e chi maltratta gli animali. Voi e colleghi solo chiacchiere”.

Tra le repliche più critiche nei confronti dell’ex ministro, anche quella di chi ha contestato l’idea che la premier avesse bisogno di “strumentalizzare” l’immagine di un cane: “Certe persone non hanno bisogno di farsi riprendere con animali domestici per accaparrarsi voti! È più probabile che serva a te”.

La polemica si inserisce in un contesto di forte esposizione mediatica della premier Giorgia Meloni, che nelle ultime settimane ha scelto di condividere alcuni momenti privati delle sue vacanze in Puglia, compresa la visita all’allevamento. Una scelta che ha trovato critiche, come quelle di Toninelli, ma anche consensi tra i suoi sostenitori, che hanno difeso il gesto come naturale e privo di secondi fini.



