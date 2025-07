La scomparsa di Claudia Adamo, Carlotta Mantovan in lacrime: “Anche tu te ne vai, è un dolore immenso”

La notizia della prematura scomparsa di Claudia Adamo, meteorologa e responsabile di Rai Meteo, ha scosso profondamente amici, colleghi e il pubblico che la seguiva da anni. A soli 51 anni, la donna lascia un vuoto incolmabile, come testimoniato dalle parole di chi l’ha conosciuta e amata. Il dolore espresso da Carlotta Mantovan, sua amica di lunga data, e da Alberto Matano, collega e giornalista Rai, riflette il grande impatto che Claudia ha avuto nella vita di chi le era vicino.





Carlotta Mantovan, vedova del celebre conduttore Fabrizio Frizzi, ha condiviso sui social un messaggio toccante per ricordare l’amica scomparsa. Pubblicando una foto che le ritrae sorridenti insieme, ha scritto: “Questa era la tua foto preferita di noi due. Annichilita dal dolore, mi trovo senza parole. Vent’anni insieme, tra gioie e dolori immensi, a condividere tutto. Nessuno mi conosce meglio di te. E oggi perdo anche te, sorella mia. Perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita. Negli occhi e nel cuore ho i tuoi occhi, il tuo sorriso, e tutta la nostra vita insieme. Con tutto il mio amore, per sempre…”. Parole che riflettono un legame profondo e sincero, costruito nel corso di due decenni di amicizia.

La notizia della morte di Claudia Adamo è stata resa pubblica da Alberto Matano, anch’egli visibilmente colpito dalla perdita. Attraverso un post su Instagram, il giornalista ha voluto ricordare la collega con affetto: “Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”.

Claudia Adamo, originaria di Roma, aveva costruito una carriera solida e rispettata nel campo della meteorologia. Laureata in Fisica dell’Atmosfera presso l’Università di Tor Vergata, aveva poi conseguito un dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. Prima di approdare in Rai, aveva lavorato per Sky TG24 nel ruolo di meteorologa, distinguendosi per la sua competenza e dedizione. La sua esperienza e passione l’hanno portata a ideare “Green Meteo”, una rubrica trasmessa su Rai Gulp dedicata alla sostenibilità ambientale.

Dal 2018, Claudia Adamo ricopriva il ruolo di Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. In questo incarico, si era distinta non solo per le sue capacità tecniche ma anche per il suo approccio umano e collaborativo, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei suoi colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della comunicazione meteorologica.

Il ricordo dei suoi amici e colleghi sottolinea non solo la professionalità di Claudia Adamo, ma anche le qualità personali che l’hanno resa speciale agli occhi di chi l’ha conosciuta. La sua gentilezza, disponibilità e capacità di creare legami autentici sono emerse chiaramente nei messaggi condivisi da Carlotta Mantovan e Alberto Matano.

La notizia ha suscitato grande commozione anche tra il pubblico che seguiva il suo lavoro in televisione. Molti hanno espresso il proprio cordoglio sui social media, ricordando Claudia Adamo come un volto familiare e rassicurante delle previsioni meteo Rai.

La morte improvvisa di una figura così stimata lascia un vuoto difficile da colmare sia nel panorama professionale che nella vita privata delle persone che le erano vicine. La sua eredità professionale e umana continuerà a vivere nei ricordi di chi l’ha conosciuta e negli insegnamenti che ha lasciato.

Concludendo il suo messaggio d’addio, Carlotta Mantovan ha scritto: “Perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita”, un’espressione che sintetizza il dolore profondo provato da chi ha avuto la fortuna di condividere momenti significativi con Claudia Adamo.