Raffaella Fico confessa: “Il mio primo amore Cristiano Ronaldo, e le infedeltà di Balotelli”

Durante l’apparizione nel programma “Storie di Donne al Bivio” condotto da Monica Setta, Raffaella Fico ha aperto il suo cuore riguardo le sue esperienze sentimentali, condividendo dettagli sia della sua turbolenta relazione con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia, sia del suo primo amore con il celebre calciatore Cristiano Ronaldo.





Raffaella racconta di come Cristiano Ronaldo l’abbia corteggiata durante un evento in Sardegna quando lei aveva appena 20 anni, senza che lei sapesse chi fosse realmente: “Si avvicinò e cominciò a corteggiarmi. Non avevo idea di chi fosse finché il mio agente non mi illuminò sulla sua fama come uno dei calciatori più forti del mondo.” Questo breve ma intenso flusso di incontri è descritto da Fico come una relazione “bella e intensa”, caratterizzata da gesti romantici come balli e regali di rose, culminata con una visita di Raffaella in Portogallo.

Il racconto prosegue con la storia d’amore con Mario Balotelli, incontrato per la prima volta in una discoteca tramite la sorella del calciatore. Raffaella descrive il loro inizio romantico e le successive difficoltà, inclusi i numerosi tradimenti di Balotelli: “Lui mi ha tradita in più di un’occasione. Erano corna pubbliche.” Nonostante le infedeltà, la sua forte innamorazione l’ha spinta a perdonarlo più volte.

La relazione ha poi raggiunto un punto cruciale con la nascita della loro figlia Pia. Fico illustra come Balotelli fosse inizialmente felice ma poi riluttante a impegnarsi come padre, cosa che ha portato a complessità emotive e legali, inclusa la richiesta di un test di paternità da parte di Balotelli.

Nonostante le difficoltà e i dolori, la vita di Raffaella mostra segni di recupero e felicità, grazie al supporto della sua famiglia e al crescente coinvolgimento di Balotelli nella vita della loro figlia. “Nonostante tutto, lui rimane il grande amore della mia vita,” conclude Fico, dimostrando una maturità e una resilienza notevoli di fronte alle sfide personali e sentimentali vissute.