Il gesto di Belen per salvaguardare il nuovo amore Angelo Edoardo (benvoluto dalla famiglia): le foto

Dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore in Angelo Edoardo Galvano, un ingegnere siciliano. Scopri come Belen sta proteggendo questa nuova relazione e il benestare della sua famiglia.





Belen Rodriguez sta dimostrando di fare sul serio. Dopo la burrascosa separazione da Elio Lorenzoni, con il quale era persino in procinto di sposarsi – almeno stando al post su Instagram che mostrava un anello durante la loro vacanza alle Maldive – l’imprenditrice, che ha recentemente lanciato la sua linea di cosmetici, sta facendo di tutto per proteggere il suo nuovo amore. Il fortunato è Angelo Edoardo Galvano, che non solo ha conquistato il cuore di Belen, ma anche quello dei suoi genitori, Veronica e Gustavo, e della sorella Cecilia.

Il settimanale Chi è riuscito a fotografare la coppia mentre usciva dall’abitazione di Cecilia, dopo aver passato una serata tutti insieme, inclusa la piccola Luna Marì, guardando la puntata di Celebrity Hunted. Angelo Edoardo è lontano dal mondo dello spettacolo: è un esperto in tecnologie sostenibili, ingegnere nel settore energetico, ha 34 anni e origini siciliane. Contrariamente a quanto trapelato qualche settimana fa, anche la madre di lui, residente in Sicilia, ha accolto positivamente la nuova relazione del figlio. Angelo Edoardo è un uomo molto riservato, simile a Lorenzoni sotto questo aspetto, ma il comportamento di Belen con lui è decisamente diverso. Lei lo sta proteggendo. Niente esposizione sui social, nessuna foto o storia che faccia riferimento alla loro relazione. Addirittura, per evitare di essere fotografati insieme dai paparazzi, sono usciti separatamente dalla casa di Cecilia.

I fotografi del settimanale hanno anche catturato immagini di Angelo Edoardo mentre entrava nel palazzo di Belen con una busta della spesa, e poi, poco dopo, con una busta contenente probabilmente la cena ordinata tramite delivery. Galvano sembra essere, quindi, un ospite ‘quasi’ fisso a casa Rodriguez.

Questa nuova fase della vita sentimentale di Belen sembra essere molto più discreta rispetto alle precedenti, e il suo sforzo di proteggere la privacy di questa relazione potrebbe indicare che la showgirl sta cercando di evitare gli errori del passato. Resta da vedere come evolverà questa storia d’amore, ma per ora sembra che Belen abbia trovato un equilibrio felice e una nuova serenità accanto ad Angelo Edoardo.