Adam Sandler cattura l’attenzione a Milano: il suo look insolito sorprende i passanti

Adam Sandler, noto attore di Hollywood e tra i più remunerati del settore, è stato recentemente avvistato a Milano, dove si è distinto non solo per la sua presenza scenica ma anche per la sua semplicità. Con un guadagno record di 73 milioni di euro nel 2023, l’attore è attualmente impegnato nelle riprese di un nuovo film diretto da Noah Baumbach, che vede anche la partecipazione di George Clooney.





L’attore, amato per i suoi ruoli comici e la capacità di connettersi con il pubblico di tutte le età, è stato visto passeggiare tranquillamente per le vie di Milano, portando a spasso il suo bulldog inglese, Bagel. Vestito in modo informale con bermuda azzurro chiaro, scarpe da ginnastica e una maglietta ampia, Sandler aveva tutto l’aspetto di un turista americano medio, non fosse per i fan e i curiosi che lo hanno riconosciuto e immortalato in numerosi video diventati virali su TikTok.

Prima di arrivare a Milano, Sandler e Clooney erano stati a Caorso, in Emilia Romagna, parte del tour italiano legato al progetto cinematografico. A Milano, il set è stato allestito nella Stazione Centrale, dove i due attori sono stati avvistati in abiti tipici degli anni Novanta, suscitando l’entusiasmo dei presenti.

Il look di Sandler, che spesso include camicie hawaiane e accessori sgargianti come borse a tracolla, è diventato famoso sui social media, rendendolo un’icona di stile non convenzionale. Il suo amico a quattro zampe, Bagel, sembra godersi altrettanto l’attenzione, diventando una presenza costante sia sul set che durante le passeggiate tra i monumenti e le boutique di alta moda di Milano, in particolare nei dintorni di Palazzo Parigi e la prestigiosa zona di Montenapoleone.

Questa visita aggiunge un tocco di glamour hollywoodiano alla città di Milano, notoriamente una delle capitali mondiali della moda e dell’arte, e sottolinea l’attrattiva internazionale di Milano come location cinematografica e punto di incontro tra culture diverse. Nel frattempo, i fan di Sandler continuano a seguirne le avventure italiane, aspettandosi ulteriori aggiornamenti e magari qualche nuovo scatto del loro idolo in giro per la città.