Il sindaco di Milano, Beppe Sala, annuncia una vacanza sul lago Maggiore nonostante la crisi legata a un’inchiesta giudiziaria che coinvolge alcuni suoi collaboratori

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha condiviso sui social media un momento di relax sul lago Maggiore, ignorando le turbolenze politiche e giudiziarie che stanno interessando la sua amministrazione. Con un post su Instagram, ha scritto: “E ora relax”, accompagnando la didascalia a una foto che lo ritrae sulle sponde del lago. La scelta del sindaco di prendersi una pausa in un momento così delicato ha sollevato interrogativi sull’attenzione che riserva agli affari di Palazzo Marino.





La situazione è particolarmente tesa a seguito dell’inchiesta che ha portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare per sei dei 74 indagati, tra cui alcuni uomini molto vicini a Beppe Sala. Tra i destinatari delle misure cautelari spiccano nomi noti: Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, è stato arrestato e condotto in carcere, mentre Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana, ha ricevuto gli arresti domiciliari. Tancredi aveva rassegnato le dimissioni solo pochi giorni prima, mentre Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio, è stato coinvolto nella stessa indagine, con la commissione sciolta lo scorso aprile.

Nonostante le gravi accuse e l’inchiesta in corso, Sala ha dichiarato di prendere atto dei nuovi sviluppi giudiziari. In un comunicato, ha affermato: “Il giudice delle indagini preliminari non ha ritenuto sussistente l’ipotesi di induzione indebita che parrebbe essermi stata rivolta dalla Procura di Milano. Ciò, del resto, corrisponde alla mia più ferma convinzione di non avere mai posto in essere alcuna azione che abbia avuto finalità personali.” Ha inoltre sottolineato il suo impegno per Milano, promettendo di continuare a lavorare con passione e dedizione.

Mentre la città si trova nel mezzo di una crisi abitativa, con circa 4.000 famiglie colpite dal blocco dei cantieri coinvolti nell’inchiesta, Sala ha scelto di allontanarsi dalla pressione politica. La sua vacanza a Laveno, un pittoresco paesino considerato una delle gemme del lago Maggiore, ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli osservatori politici. Nonostante le difficoltà che la città sta affrontando, il sindaco ha condiviso momenti di svago, tra gite in barca e brindisi in terrazza, mostrando un lato spensierato della sua vita.

In questo contesto, le parole di Sala sulla situazione di Giancarlo Tancredi hanno destato particolare attenzione. Ha auspicato che l’ex assessore possa chiarire al più presto la sua posizione, evidenziando il rispetto per il lavoro della magistratura. Tuttavia, molti si chiedono se sia appropriato per un sindaco, in una fase così critica, dedicarsi a una vacanza anziché affrontare le sfide che la sua amministrazione deve gestire.

Le reazioni alla vacanza di Sala sono state diverse. Da un lato, alcuni cittadini hanno espresso comprensione per la necessità di un momento di relax, mentre altri hanno criticato la sua scelta di allontanarsi proprio quando le responsabilità istituzionali richiederebbero la sua presenza. La situazione è aggravata dalla percezione di un’amministrazione che sembra distratta dai problemi urgenti che affliggono la città.

In un periodo in cui la fiducia nei politici è già fragile, il comportamento del sindaco potrebbe influenzare ulteriormente l’opinione pubblica. La crisi legata all’inchiesta sull’urbanistica ha messo in luce non solo le problematiche interne all’amministrazione, ma anche il malcontento dei cittadini, che si trovano a fronteggiare difficoltà abitative e incertezze sul futuro.