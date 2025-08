Tivoli, schianto shock: tre giovani rom rubano una Porsche e si schiantano contro un cancello durante la fuga

Nella notte tra sabato e domenica, un tragico incidente ha coinvolto tre giovani della comunità rom in via Maremmana Inferiore, a Tivoli. Una Porsche, risultata rubata, si è ribaltata intorno alle 3:40, portando alla morte di un ragazzo di 21 anni e causando gravi ferite agli altri due passeggeri, entrambi di circa 18 anni, che sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico Umberto I.





Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il veicolo era stato rubato poco prima dell’incidente in un’officina-carrozzeria della zona. I tre ragazzi, che viaggiavano a bordo dell’auto, sono stati estratti dalle lamiere dai soccorritori e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli. Purtroppo, uno di loro, il 21enne, è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini sono attualmente condotte dagli agenti del commissariato di Tivoli, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo del sinistro, la polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per raccogliere prove e testimonianze. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sulle cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto.

Le prime informazioni indicano che la Porsche era stata portata all’officina dal suo legittimo proprietario per lavori di carrozzeria, ma è stata rubata poco prima dell’incidente. La polizia sta esaminando le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire i movimenti dei giovani e capire come siano riusciti a entrare in possesso del veicolo rubato.

Il tragico evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Tivoli, che si interrogano su come sia possibile che un’auto di lusso possa essere rubata e utilizzata in modo così pericoloso. Le autorità locali hanno promesso di intensificare le misure di sicurezza nella zona per prevenire futuri furti e incidenti simili.

Inoltre, la comunità rom di Tivoli è stata colpita dalla notizia, con molti membri che si sono espressi sulla perdita del giovane. Le indagini proseguiranno per determinare ulteriori dettagli relativi all’incidente e per accertare eventuali responsabilità.

La polizia stradale ha invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e contattare le autorità. Questo appello è rivolto a testimoni che potrebbero aver visto l’incidente o notato l’auto prima del ribaltamento.

La morte del 21enne e le gravi ferite degli altri due ragazzi rappresentano un triste promemoria delle conseguenze potenzialmente fatali di comportamenti irresponsabili alla guida, in particolare quando si tratta di veicoli rubati. Le indagini in corso mirano a garantire che giustizia venga fatta e che tali incidenti possano essere evitati in futuro.