Antonella Clerici e Vittorio Garrone, il loro amore arriva in Normandia

Si sono rifugiati in Normandia, al nord della Francia, per sfuggire alla calura di fine luglio. Per respirare aria fresca e farsi accarezzare dalla brezza dell’Atlantico. Ma se il loro sorriso fosse il termometro delle emozioni, la temperatura percepita da Antonella Clerici e Vittorio Garrone sarebbe alle stelle.

Basta guardare il diario di viaggio che la conduttrice pubblica sul profilo Instagram – scatti sulla spiaggia con i cani, selfie tra i fiori nei giardini della varie località, divertenti soste in auto per far attraversare le mucche sulle strisce pedonali, passeggiate sotto la pioggia con giubbino e racchette per camminare, pranzetti cucinati mentre fuori diluvia – per capire che la coppia sta vivendo un’eterna primavera del cuore.

Complice di tanta beatitudine è anche l’atmosfera magica che si respira in Normandia, soprattutto a Deauville, luogo eletto da loro come buen retiro d’amore. Questo angolo spettacolare nella zona del Calvados, oltre a ospitare ogni anno a settembre un celebre festival del cinema, è stato culla dell’estro di molti artisti, tra i quali la stilista Coco Chanel, che attorno al 1913 qui si stabilì con una sua boutique, e il regista Claude Lelouch che, nel 1966, scelse questi luoghi di charme come cornice perfetta del suo capolavoro Un uomo, una donna.

Deauville è una meta chic, per intenditori, per chi ama le natura, i negozi eleganti, il mare selvaggio le spiagge immense, con ombrelloni ordinati e multicolor accanto ai quali può capitare di vedere passare placidi cavalli. Già perché la città ha un legame speciale con questi maestosi animali: è celebre il suo ippodromo, costruito nel 1864, sede di corse e del campionato di polo.

I cavalli sono una grande passione di Garrone: possiede un allevamento in Piemonte, ad Arquata Scrivia, nella tenuta dove vive con Antonella, perciò Deauville è il posto più adatto ad alimentare questo amore per i magnifici animali. «Io e te di nuovo in Normandia, la nostra seconda terra. Zero mondanità. Niente trucco e parrucco. La mia vacanza ideale, in semplicità e bellezza!», scrive infatti la conduttrice, e pubblica sui social un’immagine che trasmette la loro gioia profonda.

Non ci sono solo loro, però: la coppia immortala spesso anche i compagni di viaggio, il cane Argo, il rhodesian ridgeback, e Simba, il labrador biondo donato questa primavera alla figlia Maelle. Dai cuccioli Vittorio e Antonella non si separano mai, anzi, diventano gioioso stimoli per fare gite e lunghe passeggiate sulle distese di sabbia. Da Deauville, infatti, è possibile organizzare escursioni splendide: a 12 chilometri di distanza c’è Honfleur, celebrata e immortalata dai pittori, soprattutto dagli Impressionisti. A 6 chilometri c’è Étretat, località balneare nota per la scogliera bianca che ha ispirato il genio di Claude Monet.

Nella regione della Bassa Normandia c’è poi Mont Saint-Michel, isolotto che, grazie alla sua baia, alle spettacolari maree e allo splendido santuario, pare avvolto da magia. Ma basta guardare in alto per restare stregati dalla zona: il cielo blu mescolato al grigio è qualcosa di unico. Il clima è piuttosto fresco, a volte persino freddo, e capita che piova, ma nulla, nemmeno il diluvio, può scalfire il buonumore di Antonella. Il sole lei ce l’ha sempre accanto: è Vittorio.