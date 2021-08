Carolina, Tommaso e Giacomo: avete mai visto i figli della cantante Marcella Bella?

Marcella Bella la conosciamo tutti per essere una grande artista e cantante italiana, la quale è stata sposata dal lontano 1989 con Mario Merello. Quest’ultimo è un imprenditore di origine Milanese. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli ovvero il primogenito di nome Giacomo, la seconda di nome Carolina e infine Tommaso. Ma cosa conosciamo dei figli di Marcella Bella?

Marcella Bella, avete mai visto i suoi tre figli?

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la nota cantante si è sposata nel lontano 1989 con Mario Merello un imprenditore di origine Milanese. Dalla loro splendida storia sono nati tre figli. Il primo si chiama Giacomo ed è nato nel 1990, poi nel 1992 è nata Carolina ed infine nel 1993 Tommaso. Ovviamente Carolina è l’unica figlia femmina e pare somigli davvero tanto alla madre soprattutto da giovane. A differenza però della madre, Carolina ha i capelli lisci ma poi per quanto riguarda i tratti del viso e sorriso è praticamente uguale alla mamma oggi 69enne. Il primogenito è nato quando la cantante aveva soltanto 26 anni. Dopo la nascita dei suoi figli poi Marcella pare ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia.