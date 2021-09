Cristiano Malgioglio sapete chi è il fidanzato? Età, Figli e vita privata

Il fidanzato del noto paroliere Cristiano Malgioglio è un 38enne turco, un nutrizionista che gestisce una nota palestra insieme al fratello nel cuore di Istanbul. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine, come ha ammesso uno dei personaggi più amati del “Grande Fratello Vip“. “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“, ha rivelato. I due sembrano mantenere un basso profilo, soprattutto sui social, in quanto non ci sono foto che li ritraggono insieme.

Cristiano Malgioglio Nasce il 23 aprile 1945 in un paesino chiamato Ramacca in Sicilia, da giovane lascia la sua città per andare a vivere insieme a sua sorella a Genova. Non tutti sanno che Malgioglio prima di diventare un affermato cantatore è stato impiegato alle Poste Italiane, ha conosciuto due formidabili cantautori del panorama italiano Gino Paoli e Fabrizio De André. È stato proprio quest’ultimo a introdurlo nella sua prima casa discografica.

Ha esordito come autore nel 1972, scrivendo Amo per Donatella Morelli. Cristiano, oltre ad essere un interprete, ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Franco Califano e molti altri.

La vita privata di Cristiano Malgioglio: dall’amore ‘segreto’ a quello per Maria Schneider

Il fidanzato di Cristiano Malgioglio, Patrick, vive lontano dalle luci dei riflettori. Quello che sappiamo sul suo conto lo dobbiamo proprio ai racconti del paroliere che ha rivelato di averlo conosciuto a Dublino in occasione di una vacanza con gli amici.

Cristiano lo avrebbe incontrato accidentalmente in un supermercato della città e tra i due sarebbe nato subito un legame molto profondo che avrebbe addirittura spinto Malgioglio a posticipare la data del suo ritorno dalle vacanze per approfondire la conoscenza che si sarebbe presto trasformata in un rapporto che va avanti da più di dieci anni. Il compagno è di trentasette anni più giovane, ma si sa, l’amore non ha età.

“Patrick è irlandese, vive a Dublino, dove l’ho incontrato – ha raccontato Malgioglio a Novella 2000. È bellissimo! L’ho conosciuto mentre compravo degli yogurt… Non è molto curioso del mio mondo. Cerco di comportarmi molto bene, per questo non è nemmeno geloso di me e della mia sovraesposizione. Credo che la nostra storia duri perché viviamo distanti“.

Molto forte anche il legame che lega Cristiano Malgioglio ai figli adottati a distanza, tre bambini cubani che segue con grandissima attenzione e amore profondo. Per loro è andato spesso a Cuba e continua a mantenersi in contatto con i tre nonostante ormai siano cresciuti.