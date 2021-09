Antonella Clerici: avete mai visto dove abita la conduttrice, una bellissima villa nel bosco

Antonella Clerici è una nota conduttrice italiana la più amata e famosa di tutti i tempi di casa Rai. Certamente vanta alle spalle una lunga esperienza, soprattutto con programmi a tema cucina come la Prova del cuoco. È molto famosa ed anche una tra le più amate dal pubblico italiano. Ma cosa conosciamo in realtà di lei? Sapete ad esempio dove abita?

Antonella Clerici, dove abita

Per tanti anni ha vissuto a Roma, soprattutto quando per diverso tempo ha condotto il programma La Prova del cuoco. Adesso però e da un po’ di anni ormai, si è trasferita in Piemonte e nello specifico nella tenuta Basini a varinella di Arquata Scrivia in provincia di Alessandria. Pare che questo trasferimento sia stato dovuto al fatto che ha iniziato una relazione con Vittorio Garrone. Quest’ultimo possiede un allevamento di cavalli proprio vicino ad Alessandria. La conduttrice avrebbe così deciso di seguire il compagno e di lasciare così la capitale che in qualche modo pare le ricordasse la storia finita con Eddy Martens il padre di sua figlia. La sua attuale casa è davvero da sogno perché è immersa nel verde, in un bosco e questa atmosfera le piace davvero tanto.