Qatargate, Alessandra Moretti deve trovarsi un avvocato! Revoca immunità, l’assemblea plenaria conferma il voto della commissione





L’Aula del Parlamento europeo ha deliberato a favore della revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta nota come Qatargate. Con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti, l’Aula di Strasburgo ha ratificato la decisione della Commissione Giuridica dell’Europarlamento, che aveva già votato per la revoca dell’immunità alla dem Alessandra Moretti il 3 dicembre scorso.





Il Movimento 5 Stelle ha espresso sostegno alla revoca dell’immunità per entrambe le esponenti del Partito Democratico, Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini. Tuttavia, l’Aula ha confermato l’immunità per la Gualmini. Tale informazione è stata fornita da fonti del gruppo.

L’Aula del Parlamento europeo ha confermato la decisione della Commissione Giuridica di revocare l’immunità parlamentare all’eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, consentendo così alla magistratura belga di avviare un procedimento penale nei suoi confronti. L’inchiesta, nota come Qatargate, riguarda presunti illeciti legati alla compravendita di voti all’interno del Parlamento europeo, emersi a dicembre 2022.

La revoca dell’immunità parlamentare per la Moretti è stata approvata con ampia maggioranza, con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astenuti. È importante sottolineare che la procedura di revoca dell’immunità non pregiudica in alcun modo la presunzione di innocenza dell’eurodeputata.

La posizione di Elisabetta Gualmini è stata diversa, poiché la commissione Giuridica ha deciso di difenderla. La proposta di revoca della sua immunità è stata respinta anche dall’Aula, con 382 voti favorevoli al respingimento e 254 contrari (19 astenuti).

I nomi delle due eurodeputate erano già emersi nella fase iniziale dell’indagine condotta dal giudice istruttore Michael Claise (successivamente assunta da Aurélie Dejaiffe). La posizione di Alessandra Moretti è stata considerata più fragile: strettamente legata alla ‘mente’ del sistema orchestrato da Antonio Panzeri, si era recata in Qatar nel febbraio 2020 per visitare un cantiere dello stadio destinato alla Coppa del Mondo.

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, esprime però piena fiducia nell’innocenza di Moretti. “Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza in merito ai fatti contestati”, afferma l’ex segretario del partito, aggiungendo che “dopo i chiarimenti forniti, esistevano già tutte le condizioni per tutelare maggiormente le prerogative dei parlamentari. Tuttavia, nella fase che si apre, si presenterà l’opportunità di verificare la sua estraneità. Nel frattempo, il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare”.



