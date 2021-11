David Cocciante: chi è il figlio David, età, carriera, vita privata

David Cocciante è il figlio di Riccardo Cocciante e di Catherine boutet. Sicuramente il padre non ha bisogno di alcuna presentazione visto che è un noto cantante italiano il quale però ho avuto anche un grandissimo successo in Francia e anche in altri paesi europei. Il figlio è venuto al mondo nel 1990 ed ha 31 anni ed ha un rapporto splendido con entrambi i suoi genitori. Anche lui ha deciso in qualche modo di intraprendere la strada della musica, ma non è diventato un cantante. Conosciamolo meglio.

David Cocciante chi è

Come abbiamo visto è nato 31 anni fa ed esattamente nel 1990 dall’unione tra Riccardo Cocciante e Catherine boutet un’ ex funzionaria negli studi di una casa discografica di Parigi. Riccardo e Catherine si sono sposati esattamente nel 1983 e 7 anni dopo è nato il loro unico figlio. Quest’ultimo vive negli Stati Uniti ed esattamente a New York dove lavora nel campo della musica, na non come cantautore ma come grafico musicale. Hai lasciato l’Italia presto per poter volare in America e prima ha vissuto in Irlanda. Sicuramente il cognome molto importante gli ha dato modo di farsi strada nel mondo della musica.È presente su Instagram dove ha un profilo aggiornato però soltanto con poche fotografie.