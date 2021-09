Dennis Fantina: chi è il concorrente di Tale e quale show, età, carriera, vita privata e Claudio Baglioni

Dennis Fantina è un concorrente di Tale e Quale Show edizione che è iniziata soltanto da pochi giorni. Lo abbiamo conosciuto tanti anni fa, quando ha preso parte alla prima edizione in assoluto di Amici di Maria De Filippi che all’epoca si chiamava Saranno famosi. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Dennis Fantina chi è

È nato a Trieste in Friuli Venezia Giulia sotto il segno del Sagittario il 6 dicembre 1976. È il primo vincitore del talent show di Maria De Filippi, ovvero Saranno famosi. È stato grazie a questa vittoria che ha potuto pubblicare il suo disco intitolato proprio Dennis. Inoltre grazie a quella occasione, al cantante è stato offerto un contratto della durata di circa un anno con Mediaset. Nel 2003 La compagnia della Rancia ha affidato a Fantina il ruolo di protagonista maschile nel musical intitolato Grease. Poi è diventato uno speaker a Radio Italia ed è tornato a cantare nel 2005. Ha partecipato poi al programma All together now un condotto da Michelle Hunziker e adesso è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show.

Vita privata

Oggi il cantante vive a Trieste insieme alla moglie e ai due figli. Nonostante sia diventato un cantante professionista ha continuato comunque ad esercitare la professione del radiofonico.