Elisabetta Gregoraci il ritorno a Montecarlo, dove suo figlio Nathan ha ripreso la scuola

In questi giorni si parla molto del presunto ritorno di fiamma fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. E, in attesa di conferme o smentite, giunge al termine l’estate della showgirl che, dopo un’ultima puntata a Marina di Pietrasanta, è tornata a Montecarlo per motivi di famiglia.

Ely ha girato molto nell’ultima stagione estiva: è stata avvistata in Toscana, Sardegna, Puglia, Calabria e anche all’isola di Capri. Al suo fianco spesso, oltre il figlio Nathan Falco, anche l’ex marito Flavio Briatore. Motivo per cui si è parlato molto del fatto che possano essere tornati veramente insieme.

A Marina di Pietrasanta ecco che Ely mostra un bikini super sexy: forse l’ultimo di quest’estate per lei che è stata intensa, visto che ha avuto anche numerosi impegni di lavoro ed è anche culminato con il compleanno della nonna , festeggiato a Soverato.

E tornato a scuola a Montecarlo il suo amato figlioletto Nathan Falco. E lei ha voluto condividere tutte le emozioni del momento sui social. «In bocca al lupo amore mio -ha scritto la Gregoraci – per questo nuovo anno scolastico! Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare». Un messaggio dolcissimo per il suo grande amore…

Che fisico da urlo ha messo in mostra ancora una volta la conduttrice calabrese in spiaggia! Forme al limite della perfezione per Ely che, con il suo bikini bianco, manda in tilt i suoi tantissimi fan. In basso a destra, ecco che accompagna il figlio Nathan nel suo primo giorno di scuola a Montercarlo. Ferie finite, si torna ai numerosi , impegni quotidiani. Nel tondo Flavio Briatore, 71 anni.